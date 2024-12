Rechter: bed-bad-brood blijft na 1 januari ook bestaan in Utrecht

Een rechter heeft bepaald dat de huidige vorm van 24-uurs opvang in Utrecht, beter bekend als de bed-bad-brood-regeling, voorlopig moet blijven bestaan. Minister Faber van Asiel en Migratie wilde de financiering van de regeling eigenlijk beëindigen per 1 januari van 2025. Daardoor zou een groep van zo’n 100 vreemdelingen mogelijk op straat belanden.

Minister Faber wilde de financiering van bed-bad-brood in de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) stopzetten omdat ze inzet op ‘terugkeer in plaats van gesubsidieerde opvang’. Bovendien zouden de vreemdelingen uit de LVV volgens haar ook opgevangen kunnen worden in een Vrijheidsbeperkende locatie (VBL): een plek die onderdak biedt aan vreemdelingen die Nederland moeten verlaten.

Niet concreet genoeg

Een groep met mensen uit de opvang in Utrecht besloot in actie te komen om gebruik te kunnen blijven maken van de bed-bad-brood-regeling. Ze maakten bezwaar aan op het besluit van de minister, en vroegen bij de voorzieningenrechter een spoedprocedure aan voor een voorlopige beslissing. De rechter heeft nu bepaald dat het belang van de vreemdelingen zwaarder weegt dan het financiële belang van minister Faber.

De plannen om de vreemdelingen in een VBL te plaatsen, zijn volgens de rechter niet concreet genoeg. Zo is niet duidelijk geworden om hoeveel bedden het gaat en op welke termijn het mogelijk is. Ook bij het financiële belang van de minister plaatst de rechter vraagtekens. Zo kost het ook geld om de opvang in een LVB te faciliteren, en heeft de minister niet onderbouwd dat die kosten minder zijn dan die van de LVV.

Voorlopige beslissing

Onlangs werd ook al bekend dat de bed-bad-brood-regeling in Rotterdam blijft bestaan na 1 januari. 22 mensen uit de opvang in de havenstad maakten ook bezwaar tegen het besluit van de minister. Faber zei toen niet teruggefloten te zijn door de rechter, maar dat het gaat om iets tijdelijks. De uitspraak van de rechter in Utrecht is ook een voorlopige beslissing.

Wat houdt bed-bad-brood-regeling eigenlijk in?