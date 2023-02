Rechter besluit dat tuinders aan de Rijndijk in Utrecht volkstuinen niet hoeven te ontruimen

De tientallen mensen die een moestuintje hebben aan de Rijndijk in Utrecht kunnen voorlopig doorgaan met tuinieren. In 2021 werd bekend dat de nieuwe eigenaren andere plannen hebben met de grond en de huur van de tuinders op wilden zeggen, maar de rechter heeft woensdag besloten dat de redenen daarvoor ‘onvoldoende zwaarwegend’ zijn.

De voormalige eigenaar van het perceel is ruim 40 jaar geleden begonnen met de verhuur van de volkstuinen. De contracten zijn in de loop van de tijd allemaal mondeling afgesproken en voor onbepaalde tijd. In 2018 hebben de huidige eigenaren de grond overgekocht.

Eén van de nieuwe eigenaren, Niels Drent, zei in 2021 tegen DUIC dat er destijds nog geen concrete plannen lagen, maar wel dat zij het gebied netter wilden maken. Dit nieuws zorgde voor onrust bij de tuinders, waarvan velen al meer dan 20 jaar een stukje grond huren. Niet veel later werd bekend dat de eigenaren de huur met alle tuinders wilden opzeggen. Omdat de tuinders weigeren hun volkstuin te ontruimen zijn de eigenaren van het perceel naar de rechter gestapt. Zij eisen ontruiming met als prikkel een dwangsom van duizend euro per dag.

Gevolgen

Het opzeggen van het huurcontract heeft volgens de rechtbank grote gevolgen voor de tuinders. “Zo kunnen zij in de toekomst niet meer tuinieren omdat volkstuinen zeer gewild en schaars zijn. Het is niet te verwachten dat zij binnen enkele jaren op een andere plek een volkstuin kunnen huren.”

Het is wel zo dat de nieuwe eigenaren hebben aangegeven dat er in de nieuwe situatie ook ruimte komt voor volkstuinen, maar daarmee is niet gezegd dat de huidige huurders ook terug kunnen komen. “Er moet dus een zwaarwegende grond zijn om de huur op te zeggen”, aldus de rechtbank.

Belang

En deze ontbreken volgens de rechter. De eigenaren zouden de bestemming van het perceel namelijk intact houden. Daar komt bij dat de huidige tuinders geen bezwaar zouden hebben tegen herontwikkeling van het gebied en ook zijn zij bereid meer huur te betalen in de toekomst.

Als de eigenaren de tuinders een ‘redelijk’ aanbod hadden gedaan om na de herontwikkeling opnieuw een stuk grond te huren dan was de afweging mogelijk anders uitgevallen, omdat zij dan kunnen blijven tuinieren op deze plek. “Maar dat aanbod ligt er niet. Daarom weegt het belang van de tuinders zwaarder dan het belang van de eigenaren van het perceel”, aldus de rechtbank.

Manon Voordewind is een van de tuinders. Aan DUIC vertelt ze: “Het is een ongelooflijk mooie dag voor de tuinders. Het is goed dat de rechter heeft geluisterd naar de argumenten die we aangevoerd hebben. De tuinen zijn voor ieder van ons heel belangrijk. Een aantal mensen zit hier al veertig jaar en het grootste gedeelte al meer dan tien jaar. Het is echt een belangrijk deel van ons leven, de plek gaat ons ontzettend aan het hart.” Voordewind laat weten dat de groep tuinders open staat voor het gesprek met de eigenaren om te kijken hoe ze nu verder moeten. “Helaas waren we tot het punt gekomen dat er via advocaten gecommuniceerd werd, hopelijk komt daar nu verandering in.”