Rechter besluit dat tweede opvangschip voor asielzoekers mag aanmeren in Utrecht

De gemeente Utrecht mag een tweede schip voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen laten aanmeren aan de Keulsekade in Utrecht. Dat heeft de rechter besloten. Een eigenaar van een appartementencomplex dat direct aan het Merwedekanaal ligt was het niet eens met de plannen.

In de loop van deze maand moet het schip, met plek voor ongeveer 150 Oekraïense vluchtelingen, aanmeren aan de Keulsekade. Iets verderop ligt al een ander schip dat wordt gebruikt als opvanglocatie.

De eigenaar van een naastgelegen appartementencomplex stelt dat de gemeente onrechtmatig handelt omdat de vereiste vergunningen voor het aanmeren en in gebruik nemen van het schip als opvanglocatie ontbreken. Daarnaast zou de gemeente te weinig rekening hebben gehouden met de aantasting van de privacy en woonomgeving van de bewoners van het complex.

Volgens de rechter handelt de gemeente Utrecht niet onrechtmatig als het schip zonder de benodigde vergunningen aanmeert en in gebruik wordt genomen als opvanglocatie. Normaliter is een vergunning wel nodig, maar als met voldoende mate van zekerheid te verwachten is dat de vergunning er komt mag het opvangschip vast op de plek liggen. En dat is in deze zaak het geval, besluit de rechtbank.

Daar komt ook nog eens bij dat er mogelijk helemaal geen vergunning nodig is, maar een ontheffing. Die ontheffing is aangevraagd bij Rijkswaterstaat en die organisatie heeft al toestemming gegeven. Voor wat betreft het in gebruik nemen van de boot als opvanglocatie is de rechtbank van oordeel dat er voldoende uitzicht is op een vergunning. Daarbij komt dat de periode dat een vergunning ontbreekt relatief kort zal zijn.

Andere bezwaren

Dit kort geding ging over de vraag of de gemeente onrechtmatig handelt als het schip zonder de benodigde vergunningen als opvanglocatie in gebruik wordt genomen. De overige punten die de eigenaar van het appartementencomplex aandraagt, zoals aantasting van het complex, (huur)waardevermindering en bezwaren omtrent de privacy van de huurders kunnen bij de bezwaarprocedure rond de aangevraagde vergunning behandeld worden.

De gemeente heeft op zitting toegezegd rekening te houden met deze belangen. Ook gaf de gemeente aan dat áls het andere schip weggaat of verschuift, onderzocht wordt of het schip voor het appartementencomplex verplaatst kan worden.