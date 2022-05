Rechter: ‘Burgemeester Utrecht hoefde niet handhavend op te treden tegen stichting alFitrah’

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma hoefde niet handhavend op te treden tegen stichting alFitrah en de imam van de alFitrah-moskee. Dat oordeelt de rechtbank Midden-Nederland nadat stichting Femmes for Freedom de rechter vroeg om Dijksma te verplichten tot handhaving.

De stichting Femmes for Freedom vroeg burgemeester Dijksma om handhavend op te treden tegen alFitrah en de imam van de moskee. Aanleiding voor het verzoek is ‘het gedachtegoed dat de stichting (alFitrah, red.) verspreidt dat geweld en onderdrukking richting vrouwen en ongelovigen aanmoedigt’. Het zou gaan om lesmateriaal dat de stichting gebruikt waarin vrouwenbesnijdenis wordt gestimuleerd.

Femmes for Freedom wil dat de moskee gesloten wordt, de imam een gebiedsverbod krijgt en dat de activiteiten van alFitrah worden beëindigd, maar burgemeester Dijksma zegt dat ze niet handhavend kan optreden omdat ze die bevoegdheid volgens de Gemeentewet niet heeft. Volgens Femmes for Freedom kan de burgemeester dat wel en de stichting vroeg de rechtbank dan ook om de burgemeester te verplichten om te handhaven.

Sluiting en gebiedsverbod

De rechter heeft zich nu over de zaak gebogen en komt tot de conclusie dat de burgemeester niet handhavend hoeft op te treden. Op 31 augustus vorig jaar besliste de rechter al dat alFitrah het pand in Overvecht waarin de moskee zat moest verlaten. Na die uitspraak is er nog één dienst geweest en sindsdien zijn de activiteiten gestopt. Omdat de moskee al gesloten is, kan sluiting niet meer afgedwongen worden. “Dat geldt dus automatisch ook voor een gebiedsverbod voor de imam rondom die moskee”, aldus de rechter. “Het verzoek van Femmes for Freedom slaagt om die reden niet.”

Femmes for Freedom wil verder dat alFitrah gedwongen wordt om de activiteiten te beëindigen en de website uit de lucht te halen. Volgens de rechter kan de burgemeester alleen actie ondernemen als de openbare orde in gevaar is. “Met het begrip ‘openbare orde’ wordt in het kader van deze bevoegdheden van de burgemeester gedoeld op het ordelijk verloop van het gemeenschapsleven ter plaatse. Daarvan is in dit geval geen sprake”, oordeelt de rechter.

Terecht niet gehandhaafd

Burgemeester Dijksma is volgens de rechtbank dan ook terecht niet overgegaan tot handhaving. “De rechtbank merkt wel op dat uit het dossier blijkt dat Femmes For Freedom én de burgemeester zich zorgen maken over de activiteiten van de Stichting alFitrah in het licht van de rechten en vrijheden van vrouwen en meisjes. Maar enkel op basis van die zorgen, kan en mag de burgemeester op grond van de Gemeentewet niet handhavend optreden.”

Stichting alFitrah was na de sluiting van het pand in Overvecht tijdelijk uit Utrecht verdwenen, maar sinds april is de stichting terug in de stad. De stichting kwam met het bericht dat ze nieuwe tijdelijke huisvesting heeft gevonden op bedrijventerrein Oudenrijn in Utrecht. Op vragen van de gemeenteraad antwoordde Dijksma ook toen dat ze geen wettelijke gronden heeft om alFitrah uit Utrecht te weren. Wel handelt de stichting mogelijk in strijd met het bestemmingsplan van het gebouw, wat wel een grond zou zijn om te kunnen handhaven.