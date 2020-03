Rechter doet op 20 maart om 14.00 uur uitspraak in zaak Utrechtse tramaanslag

De rechtbank Midden-Nederland doet op vrijdag 20 maart om 14.00 uur uitspraak in de zaak over de Utrechtse tramaanslag. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft levenslang geëist tegen verdachte Gökmen T.

De 38-jarige Gökmen T. wordt verantwoordelijk gehouden voor de tramaanslag op het 24 Oktoberplein, op 18 maart 2019. Het OM heeft hem moord op 4 mensen, poging tot moord op 3 mensen en bedreiging met een terroristisch misdrijf van 17 mensen ten laste gelegd.

De officieren van justitie vinden het bewezen dat de man handelde met een terroristisch oogmerk. Dat de verdachte een terroristisch oogmerk had, blijkt uit de manier waarop hij te werk ging en uit zijn verklaringen.

“Hij heeft op klaarlichte dag op een publieke plek om zich heen geschoten en als reden daarvoor gegeven dat moslims onrecht aangedaan werd en dat hij wilde laten zien dat ‘wij’ niet van zand zijn en dat ‘jullie’ niet van diamant zijn”, aldus de officier van justitie.

Geen berouw

T. heeft tijdens het proces geen enkele vorm van berouw getoond. Hij vertoonde provocerend gedrag, stak zijn middelvinger op naar de rechter en bespuugde zijn advocaat. Ook reageerde hij minachtend op een aantal slachtofferverklaringen. Zijn houding tijdens het proces is door het OM meegenomen in de strafeis.

Advocaat Seebregts pleitte ervoor om de verdachte geen levenslang te geven, maar een gevangenisstraf met tbs. Een levenslange gevangenisstraf zou namelijk in strijd zijn met de mensenrechten omdat er eigenlijk geen uitzicht op vrijkomen is. Dit is wel een vereiste van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Daarnaast zou Gökmen T. volgens zijn advocaat behandeling nodig hebben. In theorie zou de verdachte over tientallen jaren ook nog door gratie kunnen vrijkomen en dan zou hij onbehandeld zijn.