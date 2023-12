Rechter gaat niet mee in wens van winkelcentrum Kanaleneiland om woningbouw Merwedekanaalzone te stoppen

De eigenaar van winkelcentrum Kanaleneiland wilde de bouw van 350 woningen in de Merwedekanaalzone in Utrecht tegenhouden, maar dat ging er bij de Raad van State niet in. De eigenaar zag de woningbouwplannen niet zitten omdat het bedrijf vreesde dat bewoners bij het winkelcentrum zouden parkeren.

Er wordt al flink gebouwd in een gedeelte van de Merwedekanaalzone, en dan specifiek in De Nieuwe Defensie. Eerst zouden hier 600 huizen komen, maar later werd besloten dat er nog extra woningen komen. Daarbij gaat het om 350 betaalbare woningen; sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen.

Die extra woningen schoten in het verkeerde keelgat bij de eigenaar van winkelcentrum Kanaleneiland, het in Den Haag gevestigde bedrijf Urban Interest. Deze vastgoedbelegger vreest dat de extra woningen zorgen voor extra verkeer en voor een tekort aan parkeerplaatsen.

Volgens Urban Interest is het wegennetwerk rondom het winkelcentrum al overbelast, en zouden toekomstige bewoners van de woningen gebruik gaan maken van de parkeerplaats van het winkelcentrum.

1300 meter

De Raad van State keek hier anders naar. De afstand tussen de huizen en het merendeel van de parkeerplaatsen van het winkelcentrum is 1300 meter en er moeten meerdere drukke wegen worden overgestoken. De parkeergarage bij het winkelcentrum is daarbij ook niet de hele dag open.

Ook ligt er een groot parkeerterrein veel dichterbij, namelijk op het Jaarbeursterrein. Omdat De Nieuwe Defensie autoluw is wordt er ook verwacht dat er minder autobezitters komen te wonen.

Al met al meent de Raad van State dat de eigenaar van winkelcentrum niet geraakt wordt door de woningbouwplannen, en daarmee ook geen belanghebbende is. Daarom is het beroep niet-ontvankelijk verklaard.