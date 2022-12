Rechter legt activisten Extinction Rebellion geen straf op voor beplakken hoofdkantoor Rabobank in Utrecht

Zestien actievoerders van klimaatprotestgroep Extinction Rebellion zijn schuldig aan het tijdelijk onbruikbaar maken van ramen en deuren van het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht, maar de rechtbank legt ze geen straf op. Dat komt mede door het forse politieoptreden, zo laat de rechtbank weten.

Op 25 februari van dit jaar beplakten de activisten de ramen en glazen toegangsdeuren van de bank aan de Croeselaan met posters. De politie arresteerde de klimaatactivisten en nam hen allemaal geboeid mee naar het cellencomplex in Houten. Na het weekend zijn de actievoerders naar huis gestuurd. De officier van justitie eiste een boete voor de plakactie van de demonstranten.

Daar ging de rechter echter niet in mee. Hoewel het gedrag van de actievoerders strafbaar was en dat optreden van de politie rechtvaardigt, schrijft de rechtbank, had dat optreden ook minder fors gekund. Zo blijkt uit het dossier niet dat de politie de demonstranten eerst gesommeerd heeft om te stoppen met hun actie.

Langer vast dan toegestaan

Ook heeft de politie niet duidelijk gemaakt waarom zij niet de namen van de verdachten hebben opgeschreven om hen later voor een verhoor uit te nodigen. In plaats daarvan zijn alle verdachten geboeid afgevoerd naar het cellencomplex en daar tot na het weekend vastgehouden. Sommige actievoerders zijn langer vastgehouden dan is toegestaan. Eerder heeft de politie ook al excuses gemaakt aan een van de verdachten omdat er geen voedsel/medicatie was verstrekt.

Alles afwegende is het oordeel van de rechtbank, omdat het plakken van posters niet heel ernstig is en het politieoptreden erg fors, dat zestien verdachten schuldig zijn maar verder geen straf krijgen. Een zeventiende verdachte is wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken.

Vaker in Utrecht

De klimaatactivisten van Extinction Rebellion voeren regelmatig actie in Utrecht. Zo werd vorige week nog de lobby van de Rabobank bezet. Bij acties van Extinction Rebellion worden ook vaker arrestaties verricht. Eerder dit jaar besloot de rechtbank overigens nog dat activisten die waren opgepakt bij de massa-arrestatie op 26 februari 2021 – meer dan honderd mensen werden die dag in Utrecht opgepakt – niet vervolgd worden. De rechtbank liet toen weten dat er op verkeerde gronden inbreuk was gemaakt door de autoriteiten op het demonstratierecht.