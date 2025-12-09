Rechter oordeelt na bezwaar Qbuzz: Transdev start 14 december met bussen en trams in Utrecht

Het bus- en tramvervoer in Utrecht wordt vanaf zondag 14 december definitief uitgevoerd door Transdev. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Provincie Utrecht had al besloten dat het bus- en tramverkeer in Utrecht en omliggende gemeentes de komende tien jaar geregeld zou worden door Transdev, maar huidige vervoerder Qbuzz sleepte het bedrijf voor de rechter.

In 2024 maakte de provincie Utrecht bekend dat Transdev de concessie voor ‘Utrecht Binnen’ zou krijgen. Dat betekent dat Transdev vanaf 14 december, samen met Keolis (buiten Utrecht), onder de naam U-OV door Utrecht rijdt en daarmee het stokje overneemt van huidige vervoerder Qbuzz.

Maar Qbuzz verzette zich tegen de toekenning van de concessie aan Transdev en stapte dit jaar naar de rechter. Volgens het bedrijf was het aanbod van Transdev onder andere irreëel, omdat het vrijwel onmogelijk zou zijn om bij de start al bijna volledig zero-emissie te rijden; iets wat Transdev bij de inschrijving had aangegeven te doen.

Ook stelde Qbuzz dat de nieuwe elektrische bussen niet op tijd geleverd zouden kunnen worden en dat er te weinig stroom beschikbaar is. Daarnaast vond Qbuzz de beoordelingscommissie onvoldoende deskundig, omdat er geen specialist op het gebied van elektriciteit of laden in zat.

Oordeel

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is niet meegegaan in deze bezwaren. Volgens het College beschikte de beoordelingscommissie over voldoende kennis om de zero-emissieplannen te beoordelen en hoefden inschrijvers hun maatregelen niet tot in technisch detail uit te werken.

Qbuzz heeft volgens het CBb ook niet aannemelijk gemaakt dat het plan van Transdev irreëel is. De bezwaarcommissie had de haalbaarheid van een volledige overstap naar zero-emissie al onderzocht en meegenomen in het oordeel over Transdev. Het CBb ziet geen reden dat oordeel te corrigeren.

De stelling van Qbuzz dat niet voldoende stroom beschikbaar is voor het rijden van de elektrische bussen, beoordeelt het CBb niet. Qbuzz is namelijk uitgegaan van meer oplaadpunten dan Transdev heeft opgegeven.

Dat één leverancier uiteindelijk geen bussen levert en Transdev een andere partij heeft gecontracteerd, maakt de inschrijving volgens het CBb bovendien niet irreëel, omdat Transdev vanaf het begin meerdere leveranciers had vastgelegd.

Het gevolg van de uitspraak is dat vanaf komende zondag de bussen van nieuwe vervoerder Transdev dus gewoon gaan rijden. “Het is fijn dat er nu duidelijkheid is”, aldus André van Schie, gedeputeerde Mobiliteit.

Nieuwe dienstregeling

Op 14 december wijzigt niet alleen de aanbieder van het vervoer in Utrecht, maar gaat ook de nieuwe dienstregeling van U-OV voor bus en tram in. Voor de reiziger betekent dit meer openbaar vervoer dan eerst. In de komende periode verwacht Transdev de dienstregeling nog verder te kunnen uitbreiden, onder meer met een hogere frequentie op veelgebruikte buslijnen.

Een kanttekening hierbij is dat Transdev deze uitbreiding eigenlijk al vanaf de overname had beloofd. Door een combinatie van personeelstekorten en vertraging bij de levering van nieuwe zero-emissiebussen kan het bedrijf voorlopig minder ritten aanbieden dan eerder aangekondigd.