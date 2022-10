Rechter: Utrechtse werkgever mocht ‘zieke’ monteur stiekem filmen en ontslaan

Een werkgever van een Utrechts installatiebedrijf mocht een medewerker heimelijk filmen en ontslaan nadat bleek dat de ‘zieke’ monteur thuis gewoon aan het klussen was. Dat heeft de rechtbank in Utrecht besloten, blijkt uit een recent gepubliceerde uitspraak.

Het is een opvallende zaak, een medewerker meldt zich ziek bij zijn baas maar na meer dan een jaar thuis te hebben gezeten ontstaan er twijfels bij de werkgever. De ‘zieke’ monteur was namelijk gezien toen hij een auto bestuurde, terwijl hij bij zijn werkgever had aangegeven dat hij dat vanwege zijn ziekte niet kon.

Geheime camera

De werkgever ging daarop een kijkje ging nemen bij het huis van de medewerker. Daar zag hij dat de man aan het klussen was. Daarmee ontstonden er verdere twijfels bij de werkgever over of de werknemer wel de waarheid sprak.

De werkgever besloot een recherchebureau in te schakelen, het bedrijf plaatste een camera bij de woning van de ‘zieke’ monteur. Op de beelden zou te zien zijn dat de man inderdaad aan het klussen was en dat hij zware spullen kon tillen, terwijl hij had gezegd dat hij ook dat niet kon. De werkgever ontsloeg de man toen op staande voet.

Verkeerd beeld

De medewerker stapte naar de rechter om dit ongedaan te maken. Zijn privacy zou zijn aangetast en hij zou geen werkzaamheden aangeboden hebben gekregen die pasten binnen de beperkingen die hij had door zijn gezondheid.

De rechtbank ging hier echter niet in mee, de man zou een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven en zijn werkgever en de bedrijfsarts niet goed hebben ingelicht. Ook zou de werkgever de man wel passende werkzaamheden aan hebben geboden, maar ook daar stopte de man zelf mee. Het ontslag volgens de rechter daarom terecht.