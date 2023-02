Rechter veegt de vloer aan met online gebiedsverbod; burgemeester Utrecht mocht verbod niet opleggen

De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, mocht een 17-jarige jongen uit Zeist in 2021 geen online gebiedsverbod opleggen. De rechter meent dat het gebiedsverbod geen goede juridische basis had en dat het een te grote beperking was van de vrijheid van meningsuiting. De jongen kreeg het verbod nadat hij had opgeroepen om in opstand te komen tegen het 2G-(corona)beleid en het vuurwerkverbod.

De jongen had in november 2021 in de groepschat ‘Verzetsstrijders Utrecht’ op Telegram het volgende bericht geplaatst: “Utrecht in opstand, nee 2G & nee vuurwerkverbod! 26-11-21, 19.30, Kanaalstraat, Be there!!! Neem je matties & vuurwerk mee.”

Daarop volgde een unieke maatregel. Burgemeester Sharon Dijksma legde de jongen namelijk een online gebiedsverbod op. Niet eerder werd zo’n verbod opgelegd. De burgemeester bepaalde dat de jongen een dwangsom van 2.500 euro moest betalen als hij weer zou oproepen om in Utrecht samen te komen voor het verstoren van de openbare orde.

De jongen was het niet eens met de opgelegde dwangsom en stapte naar de bestuursrechter. Die geeft hem nu dus gelijk. Het online gebiedsverbod werd opgelegd op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), maar dat is volgens de rechter helemaal niet mogelijk. Een gebiedsverbod zoals omschreven staat in de APV heeft geen betrekking op het online doen van een oproep tot verstoring van de openbare orde in Utrecht.

Vrijheid van meningsuiting

Wat wellicht nog belangrijker is; het verbieden van online uitingen zou een beperking van de vrijheid van meningsuiting inhouden die volgens de rechter ontoelaatbaar is. In een persverklaring staat: “Uitlatingen die aanleiding geven tot wanordelijkheden zijn misschien ongewenst, maar ook een ‘ongewenste mening’ blijft een mening.” Het aan banden leggen van online berichten is in strijd met de Grondwet.

“Alleen de landelijke wetgever mag – onder voorwaarden – de vrijheid van meningsuiting beperken. De rechtbank wijst erop dat opruiing wel strafrechtelijk kan worden aangepakt, maar dus niet door de burgemeester via een lokale regeling.”

Politiek stelde eerder al vragen

De Utrechtse burgemeester heeft het online gebiedsverbod meerdere malen verdedigd. In de gemeenteraad werden eerder al vragen over het onderwerp gesteld, onder andere door D66 en DENK. Toen liet de burgemeester nog weten dat het geen beperking van de vrijheid van meningsuiting betrof. De twee partijen dienden samen met de SP ook een motie in om beter juridisch advies in te winnen over het onderwerp, maar die motie kon niet op een meerderheid in de raad rekenen.

Fractievoorzitter van D66, Maarten Koning, heeft zich altijd al kritisch uitgelaten over het online gebiedsverbod. “De burgemeester heeft hier gebruikgemaakt van bevoegdheden die niet zijn toegestaan. Dat valt haar zwaar aan te rekenen.” Koning vond het ook tegenvallen dat er weinig steun was voor de motie, omdat die volgens hem over zo’n belangrijk onderwerp gaat. “Het gaat hier wel over de bescherming van de rechtstaat. Precies wat wij al die tijd al hebben aangegeven, heeft de rechter nu ook bevestigd.” Koning wil de uitspraak in de gemeenteraad gaan bespreken.

Los van de uitspraak meent hij wel dat er iets gedaan moet kunnen worden aan het tegengaan van online opruiing. “Maar de rechter toont nu wel aan dat de burgemeester hier niet over gaat. Den Haag moet daarvoor echt met een oplossing komen. De burgemeester is eigenlijk ook slachtoffer van het gebrek van daadkracht in Den Haag.”