Rechter veegt gebrekkig onderzoek over verkeersbesluit van gemeente Utrecht wederom van tafel

De rechtbank heeft geoordeeld dat de gemeente Utrecht wederom een gebrekkig geluidsonderzoek heeft gedaan bij het plan om doorgaand autoverkeer te weren uit de Kaatstraat in Utrecht. Het plan voor het afslagverbod in de Kaatstraat leidde tot bezwaar van enkele omwonenden. Een bewoner stapte zelfs naar de rechtbank, en die oordeelt nu voor een tweede keer dat het geluidsonderzoek van de gemeente onvoldoende onderbouwd is.

In 2022 besloot de gemeente dat er een afslagverbod moest komen van de Oudenoord naar de Kaatstraat, met als gevolg dat automobilisten via andere straten moesten omrijden. Bewoners van deze omliggende straten maakten zich zorgen over het extra verkeer in hun eigen straten en de bijbehorende geluidsoverlast als gevolg van dit besluit. Een van de bewoners van de omliggende straten stapte in 2024 naar de rechter, en die oordeelde dat het geluidsonderzoek van de gemeente te karig was.

‘Onvoldoende in kaart gebracht’

De gemeente Utrecht heeft vervolgens nieuw geluidsonderzoek gedaan en baseerde dit onderzoek vooral op verkeersmodellen. Zulke verkeersmodellen voorspellen hoeveel verkeer er op een bepaalde plek is na een verkeersmaatregel. Uit daadwerkelijke verkeerstellingen, feitelijke tellingen van het aantal voertuigen, blijkt dat het verkeer echter flink was toegenomen ten opzichte van wat het model had voorspeld.

De verwachte geluidshinder, die dus is gebaseerd op de modellen, komt daardoor niet overeen met de werkelijke (geluids)hinder. De rechtbank is daarom van mening dat ‘bij het verkeersbesluit de betrokken geluidbelangen onvoldoende in kaart zijn gebracht’.

De rechtbank heeft in een tussenuitspraak besloten dat de gemeente Utrecht uiterlijk begin augustus met een beter onderbouwd onderzoek moet komen over de geluidsgevolgen van het verkeersbesluit.