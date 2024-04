Rechter wil extra onderzoek afslagverbod Kaatstraat in Utrecht

De gemeente Utrecht moet extra goed onderzoeken wat de gevolgen zijn van het afslagverbod op de Kaatstraat voor omliggende wegen. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het onderzoek richt zich vooral op de eventuele toename van geluidshinder omdat de verkeersstromen veranderen.

Vorig jaar is het kruispunt van de Oudenoord en de Kaatstraat deels opnieuw ingericht, waarmee er een afslagverbod kwam richting de Kaatstraat. Het is een van de maatregelen om de zogenoemde Votulast-route beter in te richten, waar al vanaf 2017 over gesproken wordt.

Sinds de herinrichting vorig jaar worden de verkeersstromen gemonitord. Daaruit blijkt dat de verkeersstromen duidelijk anders zijn gaan lopen. Op sommige wegen zijn duizenden voertuigen minder per dag en op andere wegen kwamen er honderden extra bij.

Een bewoner stapte echter vorig jaar naar de rechter, nadat hij eerder bezwaar had gemaakt bij de gemeente. De bewoner liet weten zorgen te hebben dat het verkeer door zijn straat flink zal toenemen door de gewijzigde verkeerssituatie. Het onderzoek van de gemeente zou daarbij onzorgvuldig zijn geweest.

Daarbij is er ook de discussie of er sprake is van een zogenaamde ‘reconstructie van de weg’ – wat ook wel een flinke wijziging van een weg betekent. Als dat namelijk het geval is, zijn er weer extra eisen voor geluidsonderzoek.

Al met al besloot de rechtbank dat de onderbouwing van de gemeente te wensen overlaat. De gemeente gaat nu aanvullend geluidsonderzoek doen op Kaatstraat en omliggende wegen.