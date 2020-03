Rechters in zaak Utrechtse tramschutter gewraakt; Uren vertraging verwacht

De rechters in de zaak tegen Gokmen T. zijn donderdagochtend gewraakt door de juridische adviseur van één van de overlevenden van de tramaanslag. De man probeerde eerder via een kort geding inzage te krijgen in de camerabeelden die zijn gemaakt tijdens de schietpartij.

De passagier wil alle beelden zien van de tramaanslag, omdat hij wil laten zien wat er precies gebeurde. Gokmen T. zou zijn wapen op hem hebben gericht, maar het zou meerdere keren hebben gehaperd.

De strafeis tegen T. is onder meer dat hij deze passagier zou hebben bedreigd met een wapen, maar de man zelf stelt dat het gaat om poging tot moord. Vorige week heeft de rechter besloten dat de man niet alle beelden van de aanslag mag zien.

De adviseur van de man heeft nu een verzoek ingediend om de rechters in de zaak tegen T. te wraken. Volgens Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van De Telegraaf, levert het verzoek enkele uren vertraging op. “In het uiterste geval wordt de wraking toegewezen, en moet de zaak opnieuw, met andere rechters”, schrijft Belleman op Twitter.

Vandaag werd een strafeis in zaak tegen T. verwacht. Of dat nog gaat plaatsvinden is niet duidelijk.