Rechters in zaak Utrechtse tramschutter mogen blijven; Wraking afgewezen

De rechters in de zaak tegen Gokmen T. hoeven niet vervangen te worden. Donderdagochtend is door één van de slachtoffers van de tramaanslag een wrakingsverzoek ingediend, maar deze is dus niet gehonoreerd.

Het verzoek is gedaan door een man die eerder via een kort geding inzage probeerde te krijgen in de camerabeelden die zijn gemaakt tijdens de schietpartij. De passagier wil alle beelden zien van de tramaanslag, omdat hij wil laten zien wat er precies gebeurde. T. zou zijn wapen op hem hebben gericht, maar het zou meerdere keren hebben gehaperd.

De strafeis tegen T. is onder meer dat hij deze passagier zou hebben bedreigd met een wapen, maar de man zelf stelt dat het gaat om poging tot moord. Vorige week heeft de rechter besloten dat de man niet alle beelden van de aanslag mag zien. De juridisch adviseur van de man heeft daarom een verzoek tot wraking ingediend.

Na het verzoek is het proces enkele uren stilgelegd en kan nu weer hervat worden. Vandaag komt het OM ook met een strafeis tegen T.