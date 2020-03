Rechtszaak tegen Gokmen T. van start; Wat gaat er gebeuren?

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de 38-jarige Gokmen T. gaat vandaag van start. Hij wordt verdacht van een schietpartij met terroristisch oogmerk en staat op 2, 3, 5 en 6 maart voor de rechter. De rechtbank hoopt op vrijdag 20 maart uitspraak te doen.

Gökmen T. zal tijdens de inhoudelijke behandeling verplicht aanwezig zijn in de rechtszaal. Er worden maatregelen genomen om ‘ervoor te zorgen dat het bevel medebrenging wordt uitgevoerd’. Voor de inhoudelijke behandeling is 4 dagen uitgetrokken.

Planning

De rechtszaak op maandag 2 maart gaat om 09.30 uur van start en bestaat uit vier onderdelen. Er wordt een reconstructie getoond en de verdenkingen en het dossier worden inhoudelijk besproken. Daarnaast worden ook de persoonlijke omstandigheden van de verdachte besproken en is er spreekrecht ingeruimd voor een deel van de nabestaanden.

Dinsdag is er weer tijd voor spreekrecht van de nabestaanden en slachtoffers. Op donderdag komt de strafeis van de officier van justitie en op vrijdag het pleidooi van de advocaat van de verdachte. Dan heeft ook T. de mogelijkheid om het laatste woord te nemen.

Dit is een voorlopige planning. Er kunnen ontwikkelingen zijn die maken dat de planning wordt aangepast. De rechtbank is van plan om op vrijdag 20 maart uitspraak te doen.

Aanwezigheid verdachte

De verdachte van de tramaanslag op het 24 Oktoberplein was op de laatste voorbereidende zitting op 16 december niet in de rechtbank. T. had toen ook verplicht aanwezig moeten zijn, maar de rechtbank kreeg kort voor de zitting te horen dat T. zich zo hevig verzet had dat er veel geweld nodig was geweest om hem in de rechtszaal te krijgen.

Er zijn voor de inhoudelijke behandeling van de zaak extra maatregelen genomen om hem in de rechtszaal te krijgen.

Tijdens vorige zittingen bleek tevens dat een groot aantal personen niet in de rechtszaal kon plaatsnemen. Het ging om slachtoffers, nabestaanden en medewerkers van Slachtofferhulp. De rechtbank heeft er tijdens komende zittingen voor gezorgd dat er extra plaatsen in de rechtszaal komen, zodat deze mensen wel aanwezig kunnen zijn.

Advocaat

Er werd bij eerdere zittingen onder meer besloten dat T. een advocaat krijgt toegewezen. Ook bleek na onderzoek in het Pieter Baan Centrum dat T. een gebrekkige ontwikkeling heeft en zwakbegaafd is.

In een eerdere zitting kwam hij al wel aan het woord. Zo zei hij geen advocaat te willen omdat hij geen democraat is en de rechtbank niet erkende. Op verschillende vragen beriep hij zich op zijn zwijgrecht, maar soms sprak hij wel. De voorzitter van de rechtbank vroeg hem: “Wie bent u dat u dacht mensen in de tram te mogen doodschieten?” De verdachte reageerde daarop met een verhaal over ‘moslims die overal ter wereld gedood worden’.

Verwijzingen

Ook op het briefje dat gevonden werd in de vluchtauto van Gökmen T. werd gerefereerd aan het doden van moslims: “Ik doe dit vanwege mijn geloof. Jullie maken moslims dood. Allah is groot.”

Bij RTL Nieuws werd afgelopen weekend gemeld dat hij op zijn wapen ook verwijzingen naar de islam schreef. Hij zou erop hebben gezet: “Wie Sharia volgt, gaat naar paradijs. Wie democratie volgt gaat naar hel.” en “Jullie maken mensen dood die moslim zijn. En Allah laat mij jullie dood…”

Gökmen T. heeft eerder al twee bekentenissen afgelegd over de tramaanslag. De verdachte is geen onbekende bij justitie, hij stond meerdere keren voor de rechter. Een paar dagen voor de aanslag zat hij nog vast, maar toen werd besloten dat hij zijn rechtszaak in vrijheid mocht afwachten.

Lees op DUIC aan het einde van elke zittingsdag een verslag van de gebeurtenissen in de rechtbank.