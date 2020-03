Rechtszaak tramaanslag komt ten einde met zwijgende Gökmen T.

Gökmen T. zweeg toen hij als laatste het woord mocht nemen op de slotdag van de rechtszaak over de tramaanslag van 18 maart. Dit terwijl hij eerder op vrijdag de rechtszaal uitgezet werd toen hij de voorzitter uitschold en bespuugde. De rechter zal 20 maart uitspraak doen.

Het was de laatste dag van de onrustig verlopen rechtszaak. De afgelopen week werd verdachte Gökmen T. meerdere keren uit de rechtszaal verwijderd vanwege opmerkingen die hij maakte. Eerder bespuugde hij ook al zijn eigen advocaat en vandaag was de voorzitter van de rechtbank mikpunt.

Levenslang

Op donderdag eiste het Openbaar Ministerie een levenslange celstraf geëist tegen de verdachte van de tramaanslag. De 38-jarige Gökmen T. wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op 4 mensen, poging tot moord op 3 mensen en bedreiging met een terroristisch misdrijf van 17 mensen.

T. heeft tijdens het proces geen enkele vorm van berouw getoond. Vandaag mocht zijn advocaat het woord voeren in zijn verdediging. Dit was overigens tegen het zere been van de verdachte, die zelf geen advocaat wilde.

Advocaat Seebregts pleitte ervoor om de verdachte geen levenslang te geven, maar een gevangenisstraf met tbs. Een levenslange gevangenisstraf zou namelijk in strijd zijn met de mensenrechten omdat er eigenlijk geen uitzicht op vrijkomen is. Dit is wel een vereiste van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Daarnaast zou Gökmen T. volgens zijn advocaat behandeling nodig hebben. In theorie zou de verdachte over tientallen jaren ook nog door gratie kunnen vrijkomen en dan zou hij onbehandeld zijn.

Uitspraak

T. volgde de rechtszaak via een televisieverbinding in een andere ruimte. Zoals bij alle rechtszaken kreeg de verdachte het laatste woord. Hij hield echter zijn mond. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.