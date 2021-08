Reclamezuil Tolsteegbrug is na drie maanden nog niet aangesloten en wordt mogelijk verplaatst

De digitale reclamezuil die ruim drie maanden geleden is neergezet op de Tolsteegbrug in het centrum van Utrecht, en een doorn in het oog is van vele omwonenden, heeft nog nooit aangestaan. De gemeente zegt in overleg te zijn met onder meer omwonenden om te kijken of er eventueel een betere plek voor de zuil is.

Eind mei van dit jaar lieten omwonenden van de Tolsteegbrug weten niet blij te zijn met de nieuwe reclamezuil die op de stoep tegenover het Louis Hartlooper Complex was geplaatst. De omgeving was even daarvoor opnieuw ingericht met onder andere als doel de doorloop te verbeteren. Toen de werkzaamheden waren afgerond werd de reclamezuil midden op de stoep geplaatst.

Robbin van Essen, voorzitter van het buurtcomité Twijnstraat en omstreken, zei destijds dat de herinrichting niet zonder slag of stoot verliep. “We hebben als buurt toentertijd samen met Centrum Management Utrecht de wens geuit om het gebied strakker en mooier te maken. […] Iedereen heeft concessies moeten doen. […] Zo zagen sommigen het niet zitten om de glasbakken bij de speeltuinen te plaatsen en andere maakten zich zorgen om de veiligheid als de fietsstrook zou verdwijnen.”

Opofferen

Er is uiteindelijk een plan gekomen en Van Essen noemde de herinrichting ‘zeer geslaagd’, totdat even later de reclamezuil verscheen. “Je gaat toch geen elementen opofferen, zoals een bushokje of een fietsstrook, om vervolgens op dezelfde plek een digitale reclamezuil neer te zetten?”

De reclamezuil heeft sindsdien echter nog nooit aangestaan. De gemeente zegt in een reactie dat dat kan kloppen omdat het apparaat nog niet is aangesloten. Er vindt momenteel overleg plaats, waar onder meer bewoners bij zijn betrokken, over wat de beste locatie is voor de reclamezuil. Mogelijk wordt het object dus verplaatst.