Reconstructie in onderzoek dood Utrechtse peuter in Drenthe

Er wordt in het Drentse dorp Ubbena woensdagavond een reconstructie gedaan in het onderzoek naar het overlijden van de 3-jarige Utrechtse jongetje dat in december vorig jaar te water raakt. Ook de 39-jarige vader van het jongetje komt uit Utrecht. Hij werd ter plekke opgepakt op verdenking van doodslag en onttrekking aan het wettig gezag, maar houdt vol dat de peuter door een ongeluk in het water terechtkwam.

Het jongetje raakte op 18 december te water in het Noord-Willemskanaal bij het Drentse Ubbena. Hij werd door politieagenten uit het water gehaald en gereanimeerd, maar overleed op oudejaarsavond in het ziekenhuis in Groningen.

De verdachte zegt dat het jongetje is uitgegleden en dat hij het water in is gegaan om hem te redden, maar dat dat niet lukte. Daarna zou hij 112 hebben gebeld. Het Openbaar Ministerie zet echter vraagtekens bij dat scenario. Volgens de officier van justitie past het gedrag van de man voor en na het te water raken van de jongen niet bij zijn verklaring.

Duidelijkheid

De reconstructie moet duidelijkheid geven over wat er precies gebeurd is. Er wordt nagespeeld hoe de jongen volgens de verdachte precies te water is geraakt. Ook wordt gekeken naar de gebeurtenissen ervoor en erna. Meerdere betrokkenen bij het proces, zoals de advocaat, de officier van justitie en leden van het rechercheteam volgen de reconstructie op afstand en kunnen vragen stellen.

Het jongetje werd een jaar voor zijn dood op advies van de Raad voor de Kinderbescherming door de rechter onder toezicht gesteld omdat er zorgen waren over zijn situatie. Het Utrechtse gezin was sinds 2017 bekend bij jeugdorganisatie SAVE.

De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte op 5 februari weer verlengd. De vader zit dus nog vast.