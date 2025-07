Recordaantal demonstraties in Utrecht; balans tussen recht op protest en openbare orde

De stad Utrecht heeft in 2024 een recordaantal van 522 demonstraties geregistreerd, een forse toename ten opzichte van 380 demonstraties in 2023. Dat blijkt uit een raadsbrief van burgemeester Sharon Dijksma aan de gemeenteraad. De sterke groei onderstreept volgens de gemeente het belang dat inwoners hechten aan hun recht om te demonstreren, maar het grote aantal protesten legt ook een druk op de capaciteit van politie en gemeente.

Utrecht committeerde zich eerder aan het Manifest Demonstratierecht van Amnesty en probeert demonstraties zo goed mogelijk te faciliteren. Toch kent deze vrijheid ook uitdagingen. Bij verschillende demonstraties vorig jaar was forse politie-inzet nodig. “Zeker als dergelijke acties of demonstraties meerdere keren achter elkaar plaatsvinden, drukt dit flink op de capaciteit van politie en gemeente.”

Het grootste deel van het aantal demonstraties vorig jaar vielen in de categorie met een laag risico. Dat waren er 450. Er waren 37 demonstraties met enig risico en 8 demonstraties waarvan op voorhand werd ingeschat dat er een hoog risico was op verstoring van de openbare orde. Ook waren er enkele tientallen demonstraties waarbij het risico op voorhand niet ingeschat kon worden.

ME en drones

Volgens de gemeente wordt er altijd gefaseerd en proportioneel opgetreden. Er wordt een escalatieladder gehanteerd, waarbij pas na meerdere waarschuwingen wordt ingegrepen. Toch blijft de inzet van ME of drones soms nodig. De gemeente blijft daarover in gesprek, ook met Amnesty en demonstranten zelf.

Nieuw is ook dat demonstranten worden uitgenodigd voor een jaarlijks gesprek over hun ervaringen. De gemeente verwacht dat het hoge aantal demonstraties ook de komende jaren aanhoudt.

De burgemeester schrijft: “Afwegingen rondom demonstraties kunnen complex zijn, doordat ik als burgemeester, naast het beschermen van het demonstratierecht, ook rekening moet houden met het handhaven van de openbare orde of het optreden bij strafbare feiten onder het gezag van de officier van justitie. In de driehoek worden deze afwegingen zorgvuldig besproken, steeds met het uitgangspunt om het demonstratierecht maximaal te faciliteren en te beschermen.”