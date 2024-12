Recordjaar voor Centraal Museum: 400.000 bezoekers

Stichting Centraal Museum heeft een goed jaar achter de rug wat betreft bezoekersaantallen. De overkoepelende stichting is er zeker van dat het Centraal Museum, het nijntje museum en het Rietveld Schröderhuis samen de 400.000 bezoekers aan gaat tikken. Een record dat volgt op jaren van grote verbouwingen.

Het hoge bezoekersaantal stemt de stichting optimistisch, zegt zakelijk directeur Marco Grob: “Het is een bevestiging van de aantrekkingskracht van onze musea en de diversiteit van de programmering.” De tentoonstellingen Op Scherp (fotorealisme) en Spuiten en Stikken (textielkunst en graffiti) werden goed bezocht. MODA, een tentoonstelling over Marokkaanse mode kreeg nationaal veel media-aandacht.

Ook voor het Rietveld Schröderhuis was het een bijzonder jaar. De wereldberoemde woning werd in 1924 opgeleverd, en blies dus honderd kaarsjes uit. De mijlpaal trok een hoop geïnteresseerden. Ter ere van het jubileum verscheen een 869 pagina tellende biografie over het huis. Ook volgend jaar is er weer iets te vieren, dan is het namelijk 25 jaar geleden dat het museum op de UNESCO Werelderfgoedlijst terechtkwam.

Verbouwing

2024 is het eerste volle kalenderjaar dat het vernieuwde nijntje museum weer open is. Het aantal bezoekers ligt 20% hoger dan het jaar ervoor. De verbouwde locatie is pas sinds juni 2023 te bezoeken, daarvoor zat het tijdelijk in Magazijn De Zon aan de Oudegracht. Naast de bezoekers zijn ook jury’s enthousiast: het museum werd verkozen tot het meest kindvriendelijke museum van Nederland en dingt mee om de European Museum of the Year Award.

Ook de vaste collectie van het Centraal Museum was dit hele jaar weer te zien zoals die bedoeld is. Afgelopen december werd de 1920-vleugel weer in gebruik genomen nadat ook deze 1.5 jaar dicht was voor verbouwing. Hiermee was voor het eerst sinds 2020 het hele museum het hele jaar te bezoeken.

Puzzel

Voor 2025 heeft het Centraal Museum meerdere tentoonstellingen op de planning staan, waaronder een grote tentoonstelling over moederschap. Maar volgens Grob zijn er ook uitdagingen. “Het werven van personeel blijft een moeilijke taak, wat invloed heeft op de dagelijkse gang van zaken.” Ook financieel heeft het museum een puzzel te leggen. De kosten stijgen harder dan de subsidie, maar het verschil wil het museum niet allemaal doorberekenen in de toegangsprijzen. “We willen toegankelijk blijven voor een brede groep mensen.”