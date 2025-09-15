 Recordopkomst bij Utrechtse SingleSwim, gehouden in de Haarrijnseplas Recordopkomst bij Utrechtse SingleSwim, gehouden in de Haarrijnseplas
Foto: SingleSwim Utrecht
De negende editie van de Utrechtse SingleSwim  heeft ruim 68 duizend euro opgebracht. Anders dan voorgaande jaren werd er dit keer niet gezwommen in de Utrechtse Singel, maar in de Haarrijnseplas. De waterkwaliteit van de Singel voldeed dit jaar niet aan de veiligheidsnormen.

Het evenement bracht een recordbedrag van 68.671 euro op voor onderzoek naar FSHD (Facio Scapulo Humerale Dystrofie). Het werd bij elkaar gezwommen door 360 deelnemers, ook een record.

Na het startschot van burgemeester Sharon Dijksma zwommen de deelnemers 2 kilometer door de Haarrijnseplas. Voor het eerst konden deelnemers er ook voor kiezen om mee te wandelen. Deze toevoeging maakte het mogelijk om mensen met FSHD zelf actiever bij het evenement te betrekken.

Spierziekte

FSHD is een erfelijke spierziekte waarbij de spieren die het skelet bewegen langzaam verdwijnen. In Nederland lijden meer dan 2.000 mensen aan de ziekte, waarvoor nog geen behandeling beschikbaar is. Sinds 2015 haalt de FSHD stichting geld op voor onderzoek naar  een behandeling. Dat wordt gedaan aan de LUMC, het universitair ziekenhuis van de Universiteit Leiden

  1. Charle

    Kijk, dat is nou een mooie ontwikkeling. Niet in de overbevolkte drukke feest-binnenstad, maar in een plas aan de rand van de stad. More!

