Recyclewinkel Droppie komt ook naar Leidsche Rijn

Er komt een tweede vestiging van de recyclewinkel Droppie naar Utrecht. Op 3 december opent deze zijn deuren aan de Londenstraat in Leidsche Rijn. Tijdens de openingsdag organiseert de winkel onder andere een clean-up in de wijk voor kinderen, families en buurtbewoners.

Bij Droppie kunnen mensen hun schone, recyclebare afval inleveren tegen een vergoeding. Denk aan oud textiel, plastic of elektronisch afval. Het afval dat je inlevert, registreer je op de Droppie-app. In de winkel leg je vervolgens je schone afvalproducten op een band en scan je de QR-code in de app. Je kunt ook zonder registratie je afval inleveren, dan gaat de vergoeding van het afval naar een goed doel.

Met deze inlevermethode wil Droppie afvalverwerking “milieuvriendelijker en financieel aantrekkelijker maken”. Begin dit jaar opende Droppie zijn eerste vestiging in Utrecht aan het Smaragdplein.

Andere nieuwe recyclepunten Utrecht

Bij Intratuin Vleuterweide in Vleuten opent op 4 december een zogenaamde statiegeld-bulkmachine. Met deze machine is het mogelijk om meer dan honderd flesjes en blikjes met statiegeld tegelijk in te leveren. Je hoeft dus niet meer één voor één alles in de machine te doen.

Deze bulkmachine maakt het inleveren van statiegeld nog aantrekkelijker. Het bespaart mensen tijd én moeite. Na het inleveren kun je het statiegeld uitbetaald krijgen via een Tikkie of doneren aan het Maxima Centrum Utrecht.