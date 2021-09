Referendum over de groei van Utrecht definitief van tafel; te weinig steunverzoeken

Er komt geen raadgevend referendum over de groei van Utrecht. Een groep Utrechters wilde een referendum over de groei van de stad met 100.000 inwoners, omdat ze zich afvroegen waarom Utrecht eigenlijk zo hard moet groeien. Het verzoek voor een referendum moest ondersteund worden door minimaal 10.000 Utrechters. Dat is niet gelukt, de teller bleef steken op 4.252 geldige steunverklaringen.



De kwestie draait om het plan Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, waarin globaal beschreven staat hoe de groei van de stad met 100.000 nieuwe inwoners in goede banen geleid moet worden. De initiatiefnemers van de petitie vinden echter dat een fundamentele vraag niet wordt beantwoord, namelijk waarom Utrecht zo hard moet groeien.

De eerste fase van de referendumaanvraag werd in augustus succesvol afgerond. Er kwamen minimaal 1.000 geldige verzoeken binnen en daarmee werd aan de voorwaarden voldaan. De initiatiefnemers hadden vervolgens tot en met 28 september de tijd om 10.000 handtekeningen te verzamelen. Dat is niet gelukt, de teller bleef steken op 4.252 geldige steunverklaringen.

Belangrijk

Burgemeester Dijksma bedankt de indieners van de steunverklaringen in een brief aan de gemeenteraad voor hun betrokkenheid bij de stad. “Het is belangrijk dat Utrechters hun stem te allen tijde kunnen laten horen. In participatie bij het opstellen van de plannen en met een raadgevend referendum als voldoende Utrechters vinden dat een raadsbesluit om een nieuwe afweging vraagt”, schrijft Dijksma.

Nu er geen raadgevend referendum over de RSU 2040 komt, treedt het raadsbesluit definitief in werking. “Het college wil ook graag verdere verdiepende gesprekken voeren over de toekomst van de stad en de wensen, vragen en zorgen die over dit grote onderwerp leven. De reacties op het referendumverzoek zijn zeer divers, maar het gevoel van trots op de stad zijn is een duidelijke rode lijn”, zegt wethouder Klaas Verschuure.

“In de reacties herkennen we ook een aantal grote vraagstukken voor het college: dat iedereen in Utrecht mee moet kunnen doen. Dat we moeten zorgen voor voldoende betaalbare woningen en natuurlijk voor voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor een leefbare en groene stad. Voor voldoende en goed werk. Voor een stad die klaar is voor een veranderend klimaat. En dat Utrecht ondertussen gewoon Utrechts blijft. […].”