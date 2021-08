Referendumaanvraag over groei Utrecht gaat nieuwe fase in

De gemeente Utrecht heeft woensdag de eerste serie handtekeningen ontvangen waarmee een referendum over de groei van de stad mogelijk moet worden. De initiatiefnemers moesten duizend handtekeningen verzamelen, die gaan nu gecontroleerd worden. Daarna breekt de volgende fase aan waarbij er tienduizend handtekening verzameld moeten worden in zes weken.



Onlangs is het plan Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) aangenomen. Daarin wordt onder meer globaal besproken hoe de groei van de stad, met 100.000 nieuwe inwoners, moet gaan gebeuren. Een groep bewoners vraagt zich echter af waarom Utrecht zo hard moet groeien.

“Deze plannen zijn zeer ingrijpend en we hebben als gewone burgers nauwelijks iets meegekregen over dit besluit. Wij vinden dat de bevolking hier alsnog over geïnformeerd en geraadpleegd moet worden”, zei één van de initiatiefnemers eerder.

Om hun zorgen kracht bij te zetten zijn de initiatiefnemers een petitie begonnen om de gemeente te overtuigen een referendum te houden over de RSU en de vraag of de huidige bewoners wel willen dat er 100.000 nieuwe Utrechters bijkomen. Die petitie werd bijna 2.700 keer ondertekend en is nu overhandigd aan de gemeente.

Deze week worden de ondersteuningsverklaringen op geldigheid gecontroleerd en er wordt advies gevraagd aan de onafhankelijke referendumcommissie. “Uiterlijk op 18 augustus zal de burgemeester, als hoofd van het centraal stembureau, een besluit nemen of het inleidend verzoek wordt toegelaten”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Als het verzoek wordt toegelaten hebben de initiatiefnemers zes weken de tijd om een definitief verzoek in te dienen. Hiervoor zijn tienduizend geldige ondersteuningsverklaringen nodig.