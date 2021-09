Regels Den Hommel aangepast nadat begeleider van gehandicapte Sep (13) werd geweigerd

De gemeente Utrecht heeft de huisregels van zwembad Den Hommel aangepast nadat de begeleider van de 13-jarige gehandicapte Sep niet welkom was. De betreffende regel was ooit ingesteld om overlast te voorkomen.

Sep kon eind juli niet zwemmen omdat zijn begeleider, die hij nodig heeft in het zwembad, niet werd toegelaten tot Den Hommel. In de huisregels staat namelijk dat een begeleider 24 jaar of ouder moet zijn en dat was hier niet het geval. Deze regel is opgenomen om overlast van jongeren tegen te gaan.

De gemeente liet eerder weten dat de regel is ingesteld om de onrust en overlast die bestond tijdens het gezinszwemmen te kunnen beheersen. “Dat is ook gelukt, er wordt opmerkelijk minder onrust ervaren tijdens deze uren. Natuurlijk is dit een heel vervelende situatie voor de jongen en zijn begeleider.”

Nu zegt de gemeente in een reactie op schriftelijke vragen van de VVD en GroenLinks dat besloten is de leeftijdsgrens van 24 jaar los te laten bij bezoekers die (medische) begeleiding nodig hebben of hulpbehoevend zijn. “De ouders van Sep zijn geïnformeerd dat hij en zijn begeleider jonger dan 24 jaar weer welkom zijn tijdens het gezinszwemmen”, is te lezen in de antwoorden van de gemeente.