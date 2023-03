Registratieplicht voor kringloopwinkels wordt aangepast, controles ‘niet bovenaan de prioriteitenlijst’ bij gemeente Utrecht

Met de introductie van een nieuw, landelijk digitaal opkoopregister zijn kringloopwinkels verplicht om alle binnengekomen goederen te registreren. Dit heeft geleid tot bezorgdheid onder kringloopwinkels in de gemeente Utrecht, vanwege de hoge administratieve lasten die de nieuwe registratieplicht met zich meebrengt. Wethouder Susanne Schilderman (circulaire economie) zegt nu toe dat de gemeente Utrecht minder streng zal controleren totdat de wet is aangepast.

De ChristenUnie, PVV, PvdA, Volt, D66, BIJ1, GroenLinks en PvdD stelden vragen aan wethouder Susanne Schilderman (circulaire economie). De acht partijen in de Utrechtse gemeenteraad vinden de registratie van alle binnengekomen spullen door kringloopwinkels niet werkbaar en veel te ver gaan. Ook vrezen ze dat kringloopwinkels hierdoor hun deuren moeten sluiten.

Beperkte registratieplicht

Volgens wethouder Schilderman is de registratieplicht in de basis een goed middel bij het voorkomen en bestrijden van heling en witwassen. “Maar we zien specifiek de problemen die deze plicht meebrengt voor de bedrijfsvoering van kringloopwinkels. De registratieplicht zou meer tijd en mankracht kosten en die is er niet altijd.”

Het ministerie heeft ondertussen het voornemen om de registratieplicht voor kringloopwinkels aan te passen. Schilderman geeft aan dat de beperkte registratieplicht voor kringloopwinkels een goede manier is. “Dat lijkt ons een betere middenweg dan de huidige situatie.” Hoe die aangepaste wet er precies uit zal komen te zien, daar had de wethouder geen antwoord op aangezien het om landelijke regelgeving gaat.

Handhaving lage prioriteit

Totdat de wet is aangepast, is de gemeente terughoudend in het handhaven. Schilderman: “De controle op de registratieplicht hebben we niet bovenaan onze prioriteitenlijst gezet. We handhaven wel als er iets verdachts gebeurt bij een kringloopwinkel, maar dat is eigenlijk vooral als er iets verdachts gebracht wordt en dat gebeurt zelden.”