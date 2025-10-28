Reisinformatieborden op Utrechtse stations op donkere modus: ‘Beter leesbaar en energiezuiniger’

Sinds deze week zien de reisinformatieborden op stations er anders uit, zo ook in Utrecht. De digitale schermen, waar de vertrektijden en -perrons van treinen zichtbaar zijn, zijn veranderd waardoor de lichte achtergrond nu donker is. De reisinformatie moet op deze manier beter leesbaar en energiezuiniger zijn.

Er zijn verschillende ontwerpen van de donkere modus getest, in samenwerking met belangenverenigingen voor mensen met een visuele beperking. Hieruit bleek dat de donkere modus beter leesbaar is voor een grotere groep reizigers, waaronder mensen met een kleurenzienstoornis. De donkere modus zorgt voor een rustiger beeld, waardoor het lezen van de informatie minder vermoeiend is en het daarnaast van verder weg te lezen is.

Energiezuiniger

Naast dat de borden beter leesbaar zouden zijn, zou de donkere modus de schermen ook energiezuiniger maken. ProRail laat weten dat elk scherm nu zo’n 3 tot 4 procent energie bespaart, doordat de lichtsterkte naar beneden kan.

Volgend jaar start ProRail met het vervangen van de reisinformatieborden, waardoor de energiezuinigheid nog verder toeneemt. “Door vervanging van de schermen in combinatie met de donkere modus besparen we straks zo’n 30 procent op het energieverbruik”, aldus Bob van Zwieten, die vanuit ProRail verantwoordelijk is voor de reisinformatieborden.

Gemengde reacties

Reizigers reageren gemengd op de overgang naar de donkere modus. Op sociale media laten sommige reizigers weten niet blij te zijn met de verandering. Onder een bericht van de NOS op Instagram klagen enkelen dat de informatie in de donkere modus juist moeilijker te lezen is, vooral wanneer er zonlicht op het scherm valt. Ook wordt er kritiek geuit op de onderste balk waarop de volgende trein wordt aangekondigd; die zou nog slechter zichtbaar zijn.

Daarentegen wordt er ook positief gereageerd op sociale media. De NS wordt bedankt dat de veranderingen ‘eindelijk’ zijn doorgevoerd en sommigen noemen het ‘een grote vooruitgang’.