‘Reizigers gaven Utrechts openbaar vervoer in 2021 hoge rapportcijfers’

Reizigers waren in 2021 zeer te spreken over het openbaar vervoer in Utrecht. Zo scoorde de tram een 8,0 als rapportcijfer en de bus een 7,9. Kenniscentrum KpVV/CROW, het bedrijf dat deze zogenoemde ‘OV-Klantenbarometer’ heeft gemaakt, plaatst echter wel een disclaimer bij het onderzoek.

Vorig jaar golden er namelijk nog allerlei coronamaatregelen, waardoor het onderzoek anders is uitgevoerd dan voorgaande jaren. Zo zijn er bijvoorbeeld alleen in het najaar gegevens verzameld, terwijl dit voorheen gedurende het hele jaar werd gedaan. Hierdoor, maar ook vanwege het geringe aantal reizigers, zijn er in 2021 minder vragenlijsten ingevuld. Tot slot is er in 2020, ook vanwege beperkende coronamaatregelen, helemaal geen onderzoek gedaan, waardoor vergelijking met een jaar eerder ontbreekt.

Verbeterpunten

Desalniettemin presenteert het kenniscentrum nu wel de OV-Klantenbarometer 2021 en het Utrechtse openbaar vervoer scoort hoge rapportcijfers. Zoals eerder gezegd kreeg het busvervoer van U-OV een 7,9. In het onderzoek werd aan reizigers gevraagd welke punten zij het liefst anders zien. Daaruit blijkt dat 15 procent van de ondervraagden geen verbeterpunten had voor de Utrechtse busdienst.

Daarnaast waren de reizigers aardig te spreken over de ‘netheid van de voertuigen’ (slechts 5 procent vond dat dit beter kon) en de ‘informatie bij vertraging’ (11 procent). Meer dan een kwart van de ondervraagden (26 procent) vond dat de Utrechtse bussen vaker per dag moesten rijden en 15 procent vond dat er iets verbeterd kon worden aan de ‘stiptheid van deze rit’.

Tram

De Utrechtse tram scoorde met een 8,0 net iets hoger dan de bus. 20 procent van de ondervraagden hadden geen verbeterpunten voor deze vorm van vervoer. Het belangrijkste verbeterpunt was met 16 procent ‘kans op een zitplaats’ en 13 procent van de ondervraagden noemde het ‘geluid van dit voertuig’ als verbeterpunt.

Onderwerpen die weinig reizigers als verbeterpunt noemden was de ‘netheid van de voertuigen’ (5 procent) en ‘stiptheid van deze rit’ (5 procent).

Voorgaande jaren

Zowel het Utrechtse bus- als tramvervoer scoren beter, of net zo goed, als voorgaande jaren. Zo kreeg tram in 2017 een 7,6 als rapportcijfer, in 2018 een 7,7 en in 2019 een 8,0. De bus kreeg in 2017 een 7,6, in 2018 ook een 7,6 en in 2019 een 7,8.

Bekijk hier het hele onderzoek van KpVV/CROW.

