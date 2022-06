Reizigersvereniging Rover wil dat nachtbussen in Utrecht terugkeren

Reizigersvereniging Rover vindt het ‘hoog tijd’ dat de nachtbussen in de provincie Utrecht terugkeren. De nachtlijnen rijden sinds de coronacrisis niet meer, maar nu de samenleving weer open is, moet daar volgens Rover verandering in komen.

De reizigersvereniging trekt samen met een aantal studenten- en belangenorganisaties aan de bel in een brief aan de provincie Utrecht. “Nu de samenleving weer volledig open is, blijft het openbaar vervoer achter bij de wensen van deze samenleving”, constateren Rover en de andere organisaties. Het uitgaansleven is weer helemaal opgestart en er worden meer activiteiten georganiseerd in de late uren, wat de vraag naar nachtlijnen volgens Rover doet toenemen.

“Door de afwezigheid van nachtbussen worden nu veel reizigers die hun leven weer oppakken gedwongen de fiets te pakken of dure taxi’s in te schakelen. Voor reizigers met een beperking is het bovendien vaak praktisch niet mogelijk zelf ander vervoer te regelen.” De organisaties wijzen verder op het tekort aan studentenkamers in Utrecht. Studenten gaan daardoor vaker buiten de stad wonen, wat goede verbindingen tussen Utrecht en omliggende steden en dorpen van belang maakt ‘om studenten deel te kunnen laten nemen aan de samenleving’.

Volgens Rover en de andere organisaties heeft het herstellen van nachtbus 412 tussen Utrecht en het centrum van Zeist de grootste prioriteit. “Deze bus reed langs het SSH-complex ‘De Warande’ dat tegenwoordig minder in trek is omdat veel studenten zich niet veilig voelen de afstand ’s nachts te fietsen en een taxi niet kunnen betalen.”