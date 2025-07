Rekenkamer Utrecht biedt excuses aan voor ontstane onrust over onderzoek Overvecht

De Rekenkamer Utrecht heeft excuses aangeboden voor de onrust die is ontstaan na het stopzetten van een onderzoek naar het gemeentelijk beleid in Overvecht. De Rekenkamer erkent dat zij de impact van die beslissing heeft onderschat.

De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar het functioneren van de gemeente Utrecht. Regelmatig verschijnen daaruit kritische rapporten. In 2024 startte de Rekenkamer een onderzoek naar het gemeentelijke beleid gericht op het verbeteren van de wijk Overvecht.

In juni maakte de Rekenkamer echter plotseling bekend dat het onderzoek werd stopgezet. Dat besluit leidde tot onrust. Verschillende politieke partijen drongen erop aan dat het onderzoek alsnog openbaar zou worden gemaakt.

De Rekenkamer verklaart nu: “We hebben ten tijde van ons besluit volstrekt niet voorzien dat de onrust die inmiddels is ontstaan zo mogelijk nog groter is dan de onrust die had kunnen ontstaan door een kwalitatief onvoldoende en onbetrouwbaar onderzoek en rekenkamerrapport. Dat is zo uiteraard niet bedoeld en ook dat spijt ons zeer.”

Waarom gestopt?

Maar waarom werd het onderzoek precies gestaakt? De Rekenkamer geeft aan dat het gemeentelijk beleid in Overvecht tijdens het onderzoek veranderde, waardoor de resultaten volgens haar geen duidelijke meerwaarde meer zouden bieden. Ook waren er twijfels over de gebruikte onderzoeksmethoden.

De Rekenkamer schrijft: “De gebreken in het huidige onderzoek zijn niet te repareren, tenzij er een nieuwe ronde veldwerk in de wijk wordt gedaan. Met een nieuwe ronde gesprekken en een nieuwe confrontatie met het huidige beleid zou dit feitelijk een vrijwel nieuw onderzoek betekenen.”

Openbaar

Hoewel een deel van de gemeenteraad en diverse organisaties die actief zijn in Overvecht pleiten voor volledige openbaarmaking van het onderzoek, stelt de Rekenkamer dat dit niet zomaar mogelijk is. “Wij zitten echter met het dilemma dat wij wettelijk gezien alleen bestuurlijk vastgestelde rapporten openbaar mogen maken”, aldus de Rekenkamer.

Personen die bij het onderzoek betrokken waren, evenals raadsleden, kunnen het rapport wel inzien. Daarnaast wordt er op maandag 21 juli een informatieavond georganiseerd in Overvecht.