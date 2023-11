Rekenkamer Utrecht over aanpak mentale problematiek van gemeente: ‘Het gaat niet goed’

Het gaat niet goed met de mentale gezondheid van Utrechters en het handhaven van het gezondheidsbeleid. De groep met problemen wordt zou niet worden bereikt en niet worden geholpen. Dat is te lezen in een rapport van de Rekenkamer Utrecht dat deze week is verschenen.

In het rapport ‘Het gaat niet goed’ van de Rekenkamer Utrecht is te lezen dat steeds meer mensen problemen ervaren met hun mentale gezondheid. Tijdens de coronapandemie zijn de klachten bij met name jongeren sterk toegenomen. Zo ervaart 22 procent van de Utrechters tussen de 16 en 25 jaar oud matige of ernstige psychische klachten. “Dit zijn ongeveer 12.000 personen en dan gaat het nog alleen over jongvolwassenen”, aldus de Rekenkamer.

Het onafhankelijke orgaan concludeert dat er de afgelopen jaren weinig terecht is gekomen van het aanpakken van de mentale gezondheid van inwoners. Bovendien zou de basis van het beleid niet in orde zijn, hierdoor zijn de initiatieven om iets te doen niet doeltreffend.

Gebrek aan sturing

In het rapport is onder andere te lezen dat de zorgorganisaties in de stad, die zich inzetten om mentale problemen aan te pakken, aangeven meer behoefte te hebben aan sturing door de gemeente. “Een samenhangend pakket aan activiteiten om de mentale gezondheid van Utrechters te verbeteren ontbreekt”, aldus de Rekenkamer.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat er in het beleid geen concreet doel zou zijn én dat er niet genoeg personeel en budget is. Bovendien zou er nauwelijks aandacht zijn voor evaluatie, waardoor moeilijk te zien is wat het beleid oplevert.

De Rekenkamer raadt de gemeente tot slot onder meer aan om een concreet doel te formuleren, waarin rekening wordt gehouden met het budget. Ook wordt geadviseerd alleen subsidies te verlenen aan partijen die bijdragen aan dat doel.

Context

In een reactie op het rapport laat het college van burgemeester en wethouders (B&W) weten de complexiteit en urgentie van het onderwerp te onderschrijven. Zij zeggen daarentegen de context van de afgelopen jaren te missen zoals de coronacrisis, oorlog in Oekraïne en de afgenomen bestaanszekerheid. Het college zegt de reflecties op het beleid mee te nemen ‘bij het opstellen van nieuwe beleidsnota’s binnen het sociaal domein.’

Het hele rapport is op de website van de Rekenkamer te lezen.