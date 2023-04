Relatief veel Utrechters maakten vorig jaar bezwaar tegen WOZ-waarde van hun koopwoning

In de gemeente Utrecht is vorig jaar ruim 5.000 keer bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde. Daarmee was de stad koploper is de provincie, waar in 2022 ruim 19.000 keer bezwaar is gemaakt tegen de geschatte waarde van koopwoningen. Dit blijkt uit onderzoek van Independer, op basis van data van de CBS, COELO en de Waarderingskamer.

Elk jaar bepalen gemeenten de WOZ-waarde van koopwoningen. Hiermee berekenen zij vervolgens hoeveel gemeentelijke belasting een woningeigenaar moet betalen. Zo gebruiken gemeenten de WOZ voor de OZB (onroerendezaakbelasting) en soms de rioolheffing. Tot zes weken na de datum van de WOZ-beschikking, kan een eigenaar bezwaar maken bij de gemeente. In de gemeente Utrecht kan er bezwaar gemaakt worden tot 8 april.

De gemeente Utrecht was in 2022 koploper bezwaar maken in de provincie. In de stad werd 5.036 keer bezwaar aangetekend. Dat is aanzienlijk meer dan de tweede plek in de provincie, de gemeente Amersfoort, waar 1.469 keer bezwaar werd gemaakt. Veenendaal volgt als derde gemeente met 1.425 bezwaren.

Stijging

Dit jaar is de WOZ in Nederland gemiddeld met 17 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ook in gemeente Utrecht steeg de WOZ waarde met bijna 18 procent: van 392.000 euro in 2022 naar 461.384 euro in 2023.

Hypotheekexpert Marga Lankreijer van Independer: “Dit jaar is de gemiddelde stijging maar liefst 17 procent. De WOZ voor dit jaar is gebaseerd op het prijspeil van woningen op 1 januari 2022. De huizenprijzen waren toen fors hoog, waardoor de WOZ nu ook flink stijgt. De verwachting is dat het aantal bezwaren dit jaar flink boven de 250.000 van vorig jaar zal uitkomen.”

Belastingverlaging

Bijna alle Utrechtse gemeenten hebben het tarief voor de OZB dit jaar verlaagd. Deze daling weegt echter niet op tegen de sterke WOZ-stijging, waardoor veel inwoners er alsnog op achteruitgaan. In 2023 betalen Utrechters gemiddeld 29,49 euro meer OZB dan een jaar eerder. Wel zijn er grote verschillen per gemeente. Zo is in de provinciale hoofdstad Utrecht de sterkste stijging: gemiddeld betalen inwoners hier 65,79 euro meer dan vorig jaar.

De definitieve bezwaarcijfers van 2023 worden duidelijk nadat alle bezwaren zijn gemaakt.