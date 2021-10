Relatief weinig steekincidenten in Utrecht; ook geen toename zichtbaar

Het aantal steekincidenten in Utrecht is in de eerste helft van 2021 nagenoeg gelijk gebleven aan dezelfde periode in 2020. Daarnaast komen er in Utrecht, in vergelijking met andere grote Nederlandse steden, relatief minder steekincidenten voor. Dat zegt de gemeente Utrecht op basis van politiecijfers.

In september stelden de Utrechtse fracties van de VVD en CDA schriftelijke vragen over wapenbezit onder jongeren. “In heel Nederland is een zorgwekkende trend zichtbaar: het (steek)wapenbezit en het aantal steekincidenten onder jongeren neemt toe”, aldus de partijen. Ze wilden onder meer van het college weten welke ontwikkeling er in het aantal steekincidenten zichtbaar waren, na de toename die vorig jaar waarneembaar was.

De gemeente zegt dat er geen sprake is van een duidelijke trend of ontwikkeling. “Het aantal is nagenoeg gelijk gebleven”, aldus het college. “Ook is er binnen de politie eenheid Midden-Nederland geen toename zichtbaar van het aantal minderjarige verdachten dat betrokken is geweest bij een geweldsincident met een mes.”

112-meldingen

Daar wordt wel aan toegevoegd dat de cijfers die in de media verschijnen niet altijd komen uit het politiesysteem. “Informatie kan ook afkomstig zijn van een site waarop 112-meldingen staan. Het wil niet zeggen dat deze meldingen ook altijd resulteren in een geregistreerd (steek)incident bij de politie.”

Tijdens de landelijke wapeninleveractie, die zondag afloopt, kunnen mensen straffeloos hun steek- en vuurwapens inleveren. Personen die een vuurwapen inleveren worden niet vervolgd voor wapenbezit. Als blijkt dat met het wapen een strafbaar feit is gepleegd, kan iemand wel vervolgd worden.