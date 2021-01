‘Relschoppers stelen politiebus’ is nepnieuws, zegt politie Utrecht Centrum

De politie in Utrecht heeft gezegd dat een filmpje, met daarbij de tekst ‘Relschoppers stelen politiebus’, nepnieuws is. De agenten deelden vervolgens wat er wél gebeurde op het filmpje.

Politiestudenten zijn op vrijdag bezig met een controle op rijbewijzen in het centrum van Utrecht. Daar valt hun oog op een scooterrijder zonder helm. Bij het zien van de agenten, keert de scooterrijder meteen om en gaat ervandoor.

Achtervolging

Eén van de politiestudenten kan de scooterrijder klemrijden in het gras. Toch ontkomt hij de agent in spe en wordt opnieuw de achtervolging ingezet. Op het filmpje zijn de overige toegesnelde politiestudenten te zien die ook de achtervolging inzetten, zowel te voet als met de opvallende politiebus.

De scooterrijder is om de hoek alsnog gepakt. De verdachte is aangehouden voor het veroorzaken van gevaar of hinder, rijden onder invloed van verdovende middelen, belediging, rijden met valse kentekenplaten en van heling van de scooter.