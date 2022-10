Renovatie of sloop woningen Queridostraat in Utrecht? Bewoners lijken in ieder geval de dupe

Terwijl spandoeken die oproepen tot sloop in de wind wapperen aan de gevel van een verouderd huizenblok aan de Queridostraat, wordt er in sommige woningen juist hard gewerkt om de afbraak tegen te houden. Hoewel bewoners van mening verschillen over de gedroomde toekomst, lijkt het erop dat vooral woningcorporatie Bo-Ex hier een steekje heeft laten vallen. Jarenlang stond het huizenblok met 36 woningen op de nominatielijst voor grondige renovatie, jarenlang werd echter alleen het hoognodige onderhoud gedaan, en nu zijn de flatjes volgens Bo-Ex rijp voor de sloop. “Buikpijn”, krijgt wethouder Dennis de Vries ervan. “Tegen de afspraken in”, menen verschillende politieke partijen. De bewoners lijken ondertussen de speelbal.

“Wij worden ziek”, staat geschreven op een van de spandoeken aan de gevel van het huizenblok in Nieuw Engeland. Terwijl koopwoningen in de Queridostraat voor ruim 400.000 euro over de toonbank gaan, bladdert de verf van de kozijnen van de sociale huurwoningen. Een van de bewoners die al jarenlang in het huizenblok woont, vertelt aan DUIC dat er al heel lang geen grote renovatie is geweest. Maar ze hadden iets om naar uit te kijken: de afgelopen jaren is ze altijd de worst voorgehouden dat de upgrade eraan zat te komen. Dat de woningen in de twee betwiste huizenblokken stevig gerenoveerd moesten worden, wist Bo-Ex ook. Er was sprake van schimmel, er zijn vocht- en ventilatieproblemen en de huizen hebben enkel glas. Het is allemaal niet meer van deze tijd. Met de gemeente werd afgesproken dat de renovatie in 2021 zou beginnen.

Dit was dan ook de wens van de meeste bewoners, bleek uit verschillende peilingen. Reden voor Bo-Ex om uitvoerig onderzoek te doen naar renovatie en hier dan ook jaren over te communiceren met bewoners. Toen werd het echter december 2021 en trok Bo-Ex de stekker uit de toekomstige renovatie, de woningcorporatie besloot dat de sloopkogel door de 36 woningen heen moet.

“Wij worden ziek”

Waarom Bo-Ex van gedachten is veranderd? De woningcorporatie omschrijft het zelf als: “Een renovatie lost echter niet de problemen op die er spelen bij de flats op gebied van energie, duurzaamheid en geluid. Zeker ook naar toekomstige huurders biedt een renovatie onvoldoende oplossing. Dit alles en de kosten voor een renovatie in afweging genomen is Bo-Ex tot het besluit gekomen dat renoveren een onverantwoorde oplossing is en sloop nieuwbouw wel de mogelijkheden biedt voor huidige en nieuwe bewoners.”

Sloop

Te lang geen groot onderhoud, er wordt niet geluisterd naar de wensen van de bewoners en het spel zou niet eerlijk gespeeld worden; dat zijn de zorgen en kritiekpunten die verschillende bewoners hebben. “Een onbetrouwbare partner”, zegt een bewoner over Bo-Ex. Bij de laatste peiling onder bewoners, in mei 2021, was 27 procent voor sloop en nieuwbouw, 48 procent voor renovatie en 24 procent gaf te kennen geen voorkeur te hebben. Bewoners die voor renovatie stemmen wonen graag in de buurt of willen niet de onzekerheid van een andere woonplek. Maar dit onderzoek was voor Bo-Ex geen reden om niet verder te gaan met het sloopplan.

De weg van sloop is dus ingeslagen door Bo-Ex. Binnenkort komt er een officiële stemming die gaat over het zogenoemde ‘sociaal plan’. Zo’n plan is een soort reglement dat wordt opgesteld als een woningcorporatie – zoals in dit geval – woningen wil slopen. Bewoners kunnen in het plan zien waar ze recht op hebben en welke afspraken er gelden. 60 procent van de bewoners moet instemmen met het sociaal plan voordat er gesloopt kan worden. “Bij onvoldoende draagvlak kijken we opnieuw naar het plan”, antwoordt Bo-Ex op vragen van DUIC. Maar Bo-Ex schrijft naar bewoners dat ook bij onvoldoende draagvlak voor het sociaal plan, sloop niet van de baan is en de wens blijft van Bo-Ex.

Tekst loopt door onder de foto

Er zijn bewoners die de hele peiling sowieso al niet eerlijk vinden. “Er is geen vrije keuze. Er is nu zoveel achterstallig onderhoud dat bewoners eigenlijk gewoon uitgerookt worden. Met de staat van deze woningen kiest menig bewoner uiteindelijk eieren voor z’n geld door te kiezen voor sloop en daarmee voor een verhuizing naar een andere woning. En daar komt bij dat Bo-Ex zegt zich niet te gaan neerleggen bij een eventuele negatieve uitkomst. Waar kiezen we dan eigenlijk voor?”

De spandoeken aan de gevels getuigen er natuurlijk van dat er zeker ook mensen voor sloop zijn. Een van hen vertelt: “Op deze manier kunnen we niet meer leven, het moet snel gesloopt worden en dan kunnen wij verhuizen.” Wat de hele zaak ook nog ingewikkelder maakt is dat de bewoners van de 36 woningen twee bewonerscommissies hebben, waarmee Bo-Ex communiceert. Door het stroperige proces lijkt er dus ook enige frictie te zijn ontstaan tussen bewoners. De woningcorporatie schrijft hierover aan DUIC: “Bo-Ex praat en overlegt met alle bewoners en met beide commissies. Bo-Ex ziet het als haar verantwoording om alle bewoners te horen en heeft verschillende pogingen gedaan om de bewonerscommissies bijeen te brengen en samen het vervolg op te pakken. Dit is helaas niet gelukt. De spanningen onder de bewoners onderling is waar Bo-Ex zich ook zorgen over maakt.”

Buikpijn

Verschillende politieke partijen en wethouder Dennis de Vries hebben vraagtekens bij het hele proces dat al jaren duurt en de manier waarop Bo-Ex hiermee omgaat. Naar aanleiding van vragen van Yvonne Hessel van politieke partij Utrecht Solidair vertelde wethouder De Vries buikpijn te hebben van deze casus. ‘Buikpijn’ vanwege de omstandigheden waaronder deze mensen moeten wonen maar ook van het hele proces. “Worden bewoners wel op de juiste manier geïnformeerd?” en “luisteren ze daadwerkelijk naar de wensen van de bewoners?”, vraagt de wethouder zich af. “Ik heb daar mijn vraagtekens bij”, vult de wethouder aan. In het huidige coalitieakkoord staat ook dat de gemeente zeer terughoudend wil zijn met het slopen en vervolgens opnieuw bouwen van sociale huurwoningen.

“Op deze manier kunnen we niet meer leven”

Niet alleen Utrecht Solidair vraagt aandacht voor de zaak, ook Bij1, GroenLinks en PvdA roeren zich. De wethouder moet ook nog een hele set vragen vanuit de politiek beantwoorden. Een van die vragen gaat over de afspraken die de gemeente jaarlijks maakt met woningcorporaties zoals Bo-Ex, dit worden prestatieafspraken genoemd. De afgelopen jaren stond in dat document steeds dat de woningblokken gerenoveerd zouden worden. Toen bewoners van de Queridostraat recent bij Bo-Ex deze eerder gemaakte afspraak benoemden, schreef de woningcorporatie: “De prestatie afspraken zijn een tijdsmoment met een ambitie van een voornemen om te komen tot de prestatie afspraken die we met de gemeente maken.”

Toekomst

Dus wat gaat er gebeuren met de huizenblokken? Dat is nu nog niet helemaal zeker, al is eigenaar Bo-Ex in ieder geval ervan overtuigd dat slopen en nieuwbouwen de beste optie. De stemming over het sociaal plan is voorlopig de belangrijkste stap. Als er gesloopt gaat worden omdat bijvoorbeeld iedereen instemt met het sociaal plan, dan krijgen de bewoners een verhuisvergoeding en een vervangende woonruimte. Maar ja, wat als minder dan 60 procent voor het sociaal plan stemt? Dan moet men weer naar de tekentafel, maar Bo-Ex geeft nu al aan dat sloop niet van de baan is. Ondertussen moeten de huizen aan de bouwtechnische eisen blijven voldoen, maar dat is ook weer voer voor discussie. Nu voldoen ze volgens Bo-Ex net aan de ‘minimale eisen’. Onlangs hebben woningen een schimmelbehandeling gehad en zijn ventilatieroosters schoongemaakt. Maar zowel de verschillende politieke partijen als de wethouder geven aan zorgen te hebben over de staat van de woningen. De rust is dus nog niet teruggekeerd in de Queridostraat.

