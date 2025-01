Renovatie provinciehuis in Utrecht kost 101 miljoen euro

De renovatie en verduurzaming van het provinciehuis in Utrecht gaat naar schatting 101 miljoen euro kosten. De verbouwing is nodig om de energiedoelstellingen van de provincie zelf te halen. Hiervoor moeten alle gebouwen voldoen aan het energielabel A+++++, dat wordt gegeven wanneer er meer energie wordt opwekt dan gebruikt.

Het gebouw aan de Archimedeslaan in Rijnsweerd is in 1995 opgeleverd, en diende eerst als hoofdkantoor van bank en verzekeraar Fortis. Nadat Fortis in 2008 ten onder ging, werd het gebouw al gerenoveerd voor de intrek van de provincie. Sinds 2012 dient het als het provinciehuis van Utrecht, waar onder andere de de provinciale staten samenkomt.

Tweederde van het bedrag, 64 miljoen euro, is nodig voor de verduurzaming. Dit gaat bijvoorbeeld naar isolerend glas in de hoogbouw, en het verbeteren van de luchtdichtheid. Ook de ventilatiesystemen worden verbeterd, en er moeten zonnepanelen en koudeopslag komen. Met de renovatie en het onderhoud van het gebouw en de buitenruimte is 37 miljoen euro gemoeid.

Subsidies

Om de 101 miljoen bij elkaar te krijgen wordt er onderzoek gedaan naar mogelijke subsidies. De provincie erkent dat er ook geld geleend moet worden. De kosten hiervoor zijn meegerekend. Ook zit in het bedrag een risicoreservering van 30 procent, mocht de verbouwing duurder uitvallen.

Volgens haar eigen doelstellingen wil de provincie in 2050 klimaatneutraal zijn. In diezelfde plannen staat dat alle gebouwen vanaf 2035 energieneutraal moeten zijn. Het voorstel voor de verbouwing en renovatie wordt op 22 januari dit jaar besproken door de provinciale staten.