Renovatie Utrechtse villa Staatsen in laatste fase; opening eind dit jaar of begin volgend jaar

De renovatie van de monumentale villa Staatsen op kinderboerderij Nieuw Rotsoord nadert zijn voltooiing. Naar verwachting gaat het pand rond de jaarwisseling open voor bezoekers. De voormalige directeurswoning vervangt de verouderde barakken die jarenlang op het terrein stonden.

Beheerder Jacqueline van der Wilgen vertelt dat er nog volop wordt gewerkt: “De barakken zijn inmiddels door midden gezaagd om plaats te maken voor de nieuwe serre.” Op dit moment is een dertigtal vrijwilligers elk weekend actief met schilder- en kluswerk. Van der Wilgen: “Voor de zomer hebben vrijwilligers de villa volledig gestript. Daarna is de aannemer aan de slag gegaan en nu werken onze klusgroepen op vrijdag en zaterdag verder. De hele villa moet nog in de verf”.

Wasserij

Villa Staatsen kent een lange geschiedenis. Ooit was het de woning van de familie Staatsen, eigenaar van een wasserij. Later werd het pand bewoond door communes en studenten. Met behulp van fondsen en subsidie van de gemeente is de villa uiteindelijk door Nieuw Rotsoord aangekocht en gerestaureerd. Het gebouw heeft de status van monument.

De planning is dat de barakken eind november of begin december verder worden afgebroken. De activiteiten worden dan naar de villa verplaatst. Er komt een theehuis met dieren en een binnenruimte waar kinderen kunnen spelen. Daarnaast worden twee zalen ingericht die bezoekers kunnen huren voor activiteiten. Dankzij een nieuwe entree vanaf de zijde van Rotsoord wordt het terrein straks ook vanaf de westkant bereikbaar.

Meer vrijwilligers welkom

Of er nog vrijwilligers welkom zijn? “Ja, nog steeds. En je hebt geen twee rechterhanden nodig. Iedereen kan wat toch?” Of je nu een perfectionist, techneut, aanpakker of puinruimer bent – elk type klusser is welkom.