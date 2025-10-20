Renovatie Weide Wereld in Utrecht vertraagd

De verbouwing van de Weide Wereld in Utrecht heeft vertraging opgelopen. De multifunctionele accommodatie in Leidsche Rijn herbergt onder meer een basisschool, sporthal, buurtcentrum, twee kinderdagverblijven en een kinderdagcentrum. Het gebouw wordt gerenoveerd om toekomstbestendiger, kindvriendelijker, toegankelijker en gezonder te worden.

De plannen voor de renovatie stammen uit 2022. Begin 2023 werd met de aannemer afgesproken dat er nieuwe technische installaties zouden komen. Eind dat jaar meldde de aannemer echter dat het ontwerp fouten bevatte, waardoor de bouw werd stilgelegd.

Een onafhankelijke expert concludeerde eind 2024 dat de installaties inderdaad niet uitvoerbaar waren. De aannemer was intussen onterecht in gebreke gesteld, wat het proces verder vertraagde. Inmiddels is een nieuw ontwerp opgesteld en wordt er onderhandeld over hervatting van de werkzaamheden.

De renovatie van de sporthal en het buurthuis is inmiddels afgerond en deze ruimtes zijn weer in gebruik. Voor het overige deel van het gebouw moeten de werkzaamheden nog starten. “Het onderhandelingstraject met de aannemer duurt helaas lang”, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad van 20 oktober.

De oplevering van de volledige renovatie stond oorspronkelijk gepland voor de zomer van 2026. Aangezien de onderhandelingen met de aannemer nog lopen, verwacht de gemeente dat tijdelijke huisvesting van onder andere kinderdagverblijven langer nodig zal zijn. Voor de opvanglocaties aan de Landschapsbaan moet per 1 juli 2026 een alternatieve plek worden gevonden.

De gemeente geeft aan de komende periode aan een realistische nieuwe planning te werken. Wanneer de verbouwing van MFA Weide Wereld helemaal klaar is, is nog onbekend.

