Reparatie kademuur Minstroom lastiger dan gedacht; gemeente maakt tijdelijke doorvaart

De werkzaamheden die nodig zijn om de verzakte kademuur bij de Minstroom te maken gaan langer duren dan eerder gedacht. Daarom gaat de gemeente Utrecht een tijdelijke doorvaart maken zodat kanoërs weer gebruik kunnen maken van de route.

De kademuur bij de Minstroom nabij de hoek met de Tolsteegsingel verzakte vorig jaar september. Eerder werd al duidelijk dat gemeente Utrecht was vergeten om de kade periodiek te controleren. Sinds de verzakking is de watergang afgesloten.

Eigenlijk had de Minstroom voor april weer toegankelijk moeten zijn voor niet-gemotoriseerde vaartuigen. Dat gaat toch niet lukken. De reparatiewerkzaamheden zijn namelijk complexer dan verwacht.

Boom

Hoewel de kademuur eigendom is van de gemeente is de grond erachter eigendom van Vereniging van Eigenaren van het Hieronymushuis. Op die grond staat een boom en een transformatorhuisje en in de grond lopen leidingen van Stedin. De boom – die op een leiding staat van Stedin – is gestabiliseerd, omdat de wortels bloot zijn komen te liggen door de verzakking. Ook bleek dat de grond onder het transformatorhuisje is weggespoeld.

Al met al zijn de omstandigheden lastiger dan eerst werd ingeschat. Daardoor kan er pas later dit jaar begonnen worden met de werkzaamheden. Doordat de Minstroom een populaire route is voor kanoërs gaat de gemeente wel een tijdelijke doorvaart maken. Die moet eind mei klaar zijn.