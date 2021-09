Reparatie tram- en busbaan Utrecht Science Park op tijd klaar voor start studiejaar

De reparatie van de bus – en trambaan op het Utrecht Science Park is volgens de provincie voor maandag 6 september afgerond. Vanaf dan moeten weer vele studenten worden vervoerd vanwege de start van het academische jaar.

Tussen de Padualaan en het Prinses Máxima Centrum moest over een lengte van anderhalve kilometer het asfalt worden gerepareerd. De rijbaan voor de bussen en de trams is hier volgens de provincie Utrecht volledig vernieuwd.

“Een complete vervanging van deze toplaag, inclusief de aansluiting op het tramspoor, bleek nodig omdat deze deklaag regelmatig afbrokkelde. Dit ging niet alleen ten koste van de levensduur van de rijbaan maar leverde ook veiligheidsrisico’s op voor de reizigers in het openbaar vervoer”, is te lezen in een persbericht.

Afronding

Deze week worden allerlei afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt de belijning aangebracht op het wegdek, komt er een voeglaag tussen het asfalt en het spoor, en worden er gaten in het nieuwe wegdek geboord. Door deze gaten kan het regenwater weglopen en komt er een detectiesysteem voor de verkeerslichten.

Op donderdag en vrijdag worden testritten gereden om onder meer de verkeerslichten te controleren. Op zondag worden de trams vanaf de remise in Nieuwegein naar de stalling op het Utrecht Science Park gereden zodat deze maandagochtend direct ingezet kunnen worden.

Minimale hinder

De aannemer zal over ongeveer twee weken de keten weghalen van het Utrecht Science Park, de bermen herstellen die beschadigd zijn door het werkverkeer en de aanpassingen aan de tijdelijke omleiding voor bussen herstellen. “Hierbij wordt minimale hinder verwacht”, aldus de provincie.