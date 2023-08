Restaurant Aphrodite in Lunetten definitief gesloten; eigenaar noemt overvallen als één van de oorzaken

Het Griekse restaurant Aphrodite in winkelcentrum Lunetten in Utrecht heeft de deuren definitief gesloten. Naast de schuld die opgelopen is tijdens de coronaperiode noemt eigenaar Shamida Smulders ook de vele overvallen in het gebied als reden voor de sluiting. “Niemand komt werken in zo’n winkelcentrum. Zeker niet als de baantjes voor het oprapen liggen in andere, veiligere, delen van de stad.”

Inmiddels zijn de rolluiken van Aphrodite naar beneden, maar 3,5 jaar geleden gingen ze voor het eerst omhoog. Smulders schrijft op Facebook dat ze al die tijd ‘tegen alle winden in’ moest werken en dat ‘de koek (gyros)’ nu op is. “Ook al loopt de zaak nu eindelijk goed, is dat helaas niet genoeg om door te gaan.”

Smulders zegt dat onder andere de economische en maatschappelijke situatie al 3,5 jaar veel tegenslag oplevert. “De schuldenlast van corona is zwaar en het personeelstekort nog zwaarder.” De vele overvallen van de afgelopen tijd in winkelcentrum Lunetten noemt Smulders als reden voor het wegblijven van eventuele werknemers. “Het is helaas niet vol te houden op deze manier.”

Wapen

Aphrodite werd zelf ook meerdere keren overvallen. Zo werd in januari 2022 een medewerker bedreigd met een wapen en in maart van dat jaar vond er een inbraak plaats in de nacht. In april 2022 werden twee 14-jarige verdachten aangehouden voor de overval in januari.

Smulders sluit haar bericht echter af met een positieve noot. “Dat gezegd hebbende wil ik jullie graag bedanken voor de onophoudelijke stroom aan steun en betrokkenheid die wij vaak kregen van jullie. Lunetten is ook een hele bijzondere wijk met veel draagkracht en mooie, leuke en unieke mensen.”

Wat er gaat gebeuren met het pand in winkelcentrum Lunetten is nog niet bekend.