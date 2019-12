Restaurateurs kunnen eindelijk aan Domtoren beginnen

Het leek er misschien op dat er al daadwerkelijk gewerkt werd aan de Domtoren, maar de restauratie gaat nu écht van start. De restaurateurs kunnen de toren op, omdat de steiger nu helemaal klaar is. Verwacht wordt dat er tot eind 2024 gewerkt wordt aan het icoon van Utrecht.

De Domtoren gaat al maanden schuil achter een indrukwekkend steigernetwerk. Over de restauratie is al veel geschreven, van sleutels die overhandigd werden tot het bouwen van de steigers, maar daadwerkelijk gerestaureerd is er nog niet.

De afgelopen jaren zijn er alleen maar voorbereidingen geweest. Deze maand kan het werk dan echt gaan beginnen en gaat de teller van vijf jaar restaureren ook pas lopen.

Natuursteen

Het natuursteen en baksteen aan de binnen- en buitenzijde van de toren moet worden gerestaureerd en vervangen. Daarnaast is er onder meer werk aan de balustrades, het voeg- en houtwerk, lood en leien dak van de spits en het uurwerk. De toren is wel te bezoeken tijdens de restauratie.

De kosten van de werkzaamheden zijn ruim 37 miljoen euro. Na deze restauratie is de Domtoren vrij van groot onderhoud voor de komende vijftig jaar. De Domtoren werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd.