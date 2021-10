Restauratie bastion Sonnenborgh in Utrecht gaat laatste fase in

De restauratie van bastion Sonnenborgh in Utrecht gaat komende week de laatste fase in. Zo wordt het terrein van de sterrenwacht opnieuw bestraat en ook wordt de tuin opnieuw ingericht.

In 2019 startte de restauratie. Eerst werden de bastionmuren hersteld en een jaar later werd de dakbedekking van de sterrenwachtgebouwen vervangen. Eind oktober wordt de bestrating vervangen zodat het regenwater beter afgevoerd wordt en daardoor minder doordringt in de monumentale en kwetsbare bastionmuur.

De tuin wordt op initiatief van het museum opnieuw ingericht, waardoor het groen doet denken aan de historische Hortus Botanicus die zich in de zeventiende eeuw bovenop het bastion bevond. Hierdoor zal een deel van de geschiedenis van de Sonnenborgh beter zichtbaar worden.

De werkzaamheden hebben geen invloed op de toegankelijkheid van het museum en de sterrenwacht. De toegankelijkheid van het Zocherpark wordt deels beperkt vanwege de werkzaamheden. Doordeweeks zal het pad rondom het bastion overdag afgesloten zijn. Deze beperkingen duren van 25 oktober tot ongeveer eind november.