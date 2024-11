Restauratie Domtoren in Utrecht goedkoper dan begroot

De kosten van de restauratie van de Domtoren zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan verwacht. Dat schrijft de gemeente in een raadsbrief. Het gaat om een bedrag van ruim 1.5 miljoen dat over is.

De gemeente had een grote pot met geld uitgetrokken voor onvoorziene kosten, maar die uitgaven blijken juist mee te vallen. Voor het hele project van de Domtoren is een bedrag beschikbaar gesteld van 37.4 miljoen euro. Daarvan is nu 35.85 miljoen euro gebruikt.

Laatste werkzaamheden

Het bedrag van 35.85 miljoen euro is inclusief 1.3 miljoen dat tot aan de oplevering van de Domtoren op 9 november nog moet worden besteed. Het gaat dan onder meer om de restauratiewerkzaamheden van de onderste meters van de toren, het opruimen van de steigers en het herstellen van het straatwerk op het Domplein. Ook de aanloop naar de viering van de oplevering is meegenomen in dit budget.

Binnen het budget van 37.4 miljoen euro zijn meerdere subsidies opgenomen. Zo werd de restauratie onder andere gefinancierd door het Fonds Erfgoedparels van Provincie Utrecht en het Rijk. De Domtoren kon uit dit potje rekenen op 8 miljoen euro.

Werkzaamheden

In 2019 werden de eerste steigers rondom de Dom opgebouwd. Sindsdien is er het nodige werk verricht: 10.000 stenen zijn stuk voor stuk bekeken. Bij iedere steen is vervolgens beoordeeld of vervanging nodig was. Het beeldhouwwerk is gerepareerd of vernieuwd, net als het voegwerk aan de buitenkant. De windvaan, het carillon en het glas-in-lood zijn gerestaureerd. De vier wijzerplaten zijn voorzien van een nieuwe laag bladgoud, en er is nieuwe, permanente verlichting gekomen.