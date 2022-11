Restauratie Domtoren in Utrecht is waarschijnlijk eerder klaar dan gedacht

De restauratie van de Domtoren verloopt voorspoedig, meldt het Utrechtse college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raad. De werkzaamheden blijven volgens de verwachting binnen het budget. Ook ziet het ernaaruit dat de restauratie enkele maanden eerder klaar is dan gepland.

De restauratie van het Utrechtse icoon startte in 2019. Volgens de toenmalige planning zouden de werkzaamheden vijf jaar duren, tot in november 2024. Nu lijken de werkzaamheden echter al in de zomer van dat jaar klaar te zijn.

Wat staat er voor de komende periode op de planning? Vanaf januari 2023 wordt het bezoekersplatform rond de torenspits verwijderd. Dat is nodig voor de restauratie. Daarmee verdwijnt wel het uitstappunt van de lift op 100 meter hoogte en komt er eerder dan gedacht een einde aan de liftbezoeken.

Torenspits

In januari wordt ook gestart met de restauratie van de traptoren in het bovenste deel van de Domtoren. De reguliere rondleidingen met de trap blijven nog mogelijk tot op 70 meter, op tweederde van de toren. Dit betekent dat het van 9 januari tot en met april 2023 voor bezoekers van de Domtoren niet mogelijk is om de torenspits te bereiken.

Vanaf de zomer van 2023 verdwijnt als eerste de steiger rondom de bovenste 40 meter van de toren. De verwachting is dat de hele steiger verwijderd is in april 2024. Als de restauratie verloopt volgens verwachting, is vanaf augustus 2024 ook de bouwplaats opgeruimd.

