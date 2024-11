Restauratie Magazijn De Zon in Utrecht start begin volgend jaar

Nu het herstel van de werfkelders onder de Choorstraat in Utrecht bijna is afgerond, starten de werkzaamheden aan Magazijn De Zon. De aannemer is nu nog bezig met de voorbereiding zodat begin 2025 de restauratie kan beginnen.

In 2020 vertrok Boekhandel Broese uit Magazijn De Zon, om een nieuwe winkel de openen in Post Utrecht. Ook de hoofdvestiging van Bibliotheek Utrecht verruilde het monumentale pand aan de Oudegracht voor het voormalige postkantoor aan de Neude. Om de leegte op te vullen, openden tijdelijk andere ondernemingen de deuren in het markante pand, maar sinds begin dit jaar staat het gebouw leeg.

In de tussentijd zijn de omliggende werfkelders hersteld onder de Stadhuisbrug en de Choorstraat. Dit herstel is bijna afgerond. Tot de kerstvakantie wordt binnen nog doorgewerkt aan de kelders. Zo worden de muren opgevuld met kalkmortel. “Tot de mortel hard is kan er nog geen verkeer boven de kelders rijden”, schrijft de gemeente Utrecht.

Kennismaken

Inmiddels is een andere aannemer gestart met het voorbereidende werk in Magazijn De Zon, zodat de echte restauratie begin 2025 kan starten. Het hele werk duurt tot en met 2026. “De werkzaamheden zullen binnen en buiten plaatsvinden.”

Op 14 november kunnen mensen in de ochtend een kijkje komen nemen in het pand. “U kunt kennismaken met de nieuwe aannemer en de laatste stand van zaken horen rondom de werkzaamheden.”