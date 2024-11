Restauratie molen Rijn en Zon in Utrecht uitgesteld; werk start in februari en duurt tot augustus

De restauratie van de stelling van molen Rijn en Zon aan de Adelaarstraat in Utrecht is uitgesteld. Eerder werd gezegd dat de werkzaamheden aan het rijksmonument voor de zomer van dit jaar zouden beginnen, maar nu is dat verschoven naar februari 2025.

In 2015 en 2016 is een deel van de molen al onder handen genomen. Destijds zijn de kap, de wieken en het hout- en metselwerk aangepakt. In februari wordt de houten omloop die zich op 18 meter hoogte bevindt, ook wel de stelling, vernieuwd. “Met deze geplande opknapbeurt willen we dit rijksmonument in stand houden voor toekomstige generaties”, schrijft de gemeente.

De restauratie zou eerder dit jaar al beginnen, maar omdat er volgens de gemeente meer tijd nodig is om de werkzaamheden goed voor te bereiden is de start ruim een half jaar uitgesteld. Nu is de verwachting dat de restauratie in juli wordt afgerond.

Staal

Eind februari komt rondom de molen een bouwplaats die blijft staan tot de het werk is voltooid. Het verkeer kan in de periode gebruik blijven maken van omliggende wegen, maar wel wordt de Merelstraat een enkele keer afgesloten. Aan de zijde van de Adelaarstraat komt een overkapping over het fiets- en wandelpad. Tijdens de opbouw van het veiligheidsplatform vervalt bushalte Adelaarstraat voor één of enkele dagen.

Wanneer het werk begint verwijdert een specialistisch bedrijf eerst een deel van de oude stelling. “Daarna brengen we een nieuwe stelling aan. De houten constructie van de stelling wordt vervangen voor een stalen constructie, net zoals de molen oorspronkelijk in 1913 werd gebouwd.” Tijdens de restauratie draait de molen niet.