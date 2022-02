Restauratie van forten Lunetten in Utrecht begint binnenkort

De restauratiewerkzaamheden aan de Vier Lunetten beginnen binnenkort. De werkzaamheden hadden al vorig jaar moeten beginnen, maar het proces van de aanbesteding nam meer tijd in beslag. Als alles volgens planning gaat, zijn de werkzaamheden in december 2023 klaar.

De forten zijn onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, dat vorig jaar is aangewezen als Unesco werelderfgoed. Vooral de gemetselde bekledingsmuren van de forten, de lage muren die uit het water omhoogkomen, zijn aan onderhoud toe. Uit onderzoek bleek namelijk dat de bekledingsmuren rondom de forteilanden van Lunet I, II en IV en twee kazematten in slechte staat zijn. Het voegwerk wordt door begroeiing uit de muur gedrukt en er brokkelen stenen af.

Eind november is gestart met het verwijderen van groen. De werkzaamheden hadden kort daarna moeten beginnen, maar het vinden van een aannemer bleek meer tijd in beslag te nemen. Voor de werkzaamheden was het volgens de gemeente nodig om een Europese aanbesteding uit te schrijven en dat proces duurde langer dan gedacht.

De gemeente kreeg onder meer onvolledige inschrijvingen binnen, waarna de procedure werd gestopt en opnieuw in de markt werd gezet. Inmiddels is er wel een aannemer gevonden. De planning van de aannemer houdt rekening met onder meer de winterslaap van dieren in het gebied en het paar- en broedseizoen. Ook worden in samenwerking met ecologen verschillende bijenkoloniën verplaatst, zodat ze geen last hebben van de werkzaamheden.

Planning

De werkzaamheden aan Lunet I beginnen in maart van dit jaar en duren tot januari 2023. Aan Lunet III wordt gewerkt tussen juni en december dit jaar en Lunet II is tussen januari en september 2023 aan de beurt. De werkzaamheden aan Lunet IV duren van maart 2023 tot december 2023. Dan zijn de werkzaamheden klaar.

Afgelopen jaar is ook onderzoek gedaan naar het mogelijke toekomstig gebruik van de vier Lunetten. Dat onderzoek wordt binnenkort afgerond, waarna de verschillende scenario’s verder worden uitgewerkt. Na de zomer moet daar meer over bekend worden.

