Restauratie van toren St. Catharinakathedraal in Utrecht afgerond

De Domtoren is niet de enige kerktoren die recent in de steigers stond. Ook de toren van de St. Catharinakathedraal is afgelopen jaar onder handen genomen. De restauratie van de kerktoren aan de Lange Nieuwstraat werd vandaag afgerond toen de vergulde bol en de gerestaureerde torenhaan op hun plek werden gehesen.

De St. Catharinakathedraal, ook wel Catharijnekerk genoemd, was lang onderdeel van een kloostercomplex. Het Museum Catharijneconvent gebruikt tegenwoordig een groot deel van de kloostergebouwen. De kerk is onder meer in gebruik als kathedraal van het aartsbisdom Utrecht.

De restauratie van de door de Utrechtse architect Tepe ontworpen toren uit 1900 van de St. Catharinakathedraal heeft ruim een jaar in beslag genomen. Zo is de torenspits volledig met lood bekleed en is het voegwerk hersteld. De voorbereidingen hebben ongeveer 2 jaar geduurd. Het werk werd vandaag symbolisch afgerond, de vergulde bol en de gerestaureerde torenhaan werden op hun plek gehesen. Daarna werd de toren ingezegend door Plebaan Hans Boogers, tevens pastoor van de St. Martinusparochie in Utrecht

Op Open Monumentendag op 14 september wordt er om 15.30 uur in het Bonifatiushuis, Nieuwegracht 61, een korte lezing met foto’s, video’s en muziek georganiseerd over de restauratie van de toren van de St.Catharinakathedraal.

Verkoop

Een paar jaar geleden stond het gebouw nog op de nominatielijst voor de verkoop. Op het laatste nippertje werd de St. Catharinakathedraal gered van de verkoop. Op 2 maart 2019 kwam, na verschillende petities, bijeenkomsten en vele oproepen, het verlossende woord van de Utrechtse aartsbisschop Wim Eijk: de kathedraal wordt toch niet verkocht. DUIC schreef daar al eens uitgebreid over.