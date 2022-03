Resterende coronamaatregelen nog verder versoepeld; mondkapjesplicht ov en 1G-systeem vervallen

De nog resterende coronamaatregelen worden vanaf woensdag 23 maart nog verder versoepeld. Zo hoeven vanaf dat moment reizigers in het openbaar vervoer geen mondkapje meer te dragen en ook vervalt het 1G-systeem. Dat heeft minister Ernst Kuipers dinsdag bekendgemaakt.

Halverwege februari zei de minister al tijdens de coronapersconferentie dat ‘het land weer openging’. Nu worden er dus nog meer maatregelen losgelaten. Zo vervalt bijvoorbeeld de plicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Het kabinet adviseert echter wel om dit na 23 maart te blijven doen, onder meer om kwetsbare mensen in het ov te beschermen.

Daarnaast vervalt vanaf volgende week woensdag ook het 1G-systeem, ook wel bekend als Testen voor Toegang. Nu is het nog zo dat bezoekers van evenementen die binnen plaatsvinden, waar meer dan 500 mensen komen en er geen vaste zitplaatsen zijn een negatieve test moeten laten zien. Vanaf 23 maart hoeft dit niet meer.

Tot slot hoeven mensen die naar Nederland reizen straks ook geen coronacertificaat meer te laten zien. Op dit certificaat is te zien of iemand bijvoorbeeld gevaccineerd is of onlangs hersteld is van het virus.

Advies

Naast het afschaffen van bovenstaande verplichtingen, vervalt ook het advies om thuis te werken en het twee keer per week preventief testen voor mensen in het onderwijs.

“Wat overeind blijft en wat ontzettend belangrijk blijft, zijn nog steeds maatregelen om te voorkomen dat je het virus oploopt en maatregelen om te voorkomen dat je het virus doorgeeft”, zei Kuipers. De minister heeft het dan over het frequent handen wassen, afstand houden waar mogelijk en in nauw contact met kwetsbaren een mondkapje blijven dragen.

Wat volgens Kuipers ook belangrijk blijft, is dat mensen met klachten zich laten testen en bij een positieve testuitslag in isolatie gaan.

Het nieuws van de minister kwam op een symbolisch moment. Op 15 maart 2020, precies twee jaar geleden, werd namelijk de eerste lockdown aangekondigd.

